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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۹:۰۶

در اولين روز از هفته دولت:

رئيس جمهور و هيئت وزيران با آرمانهاي امام راحل تجديد ميثاق كردند

در اولين روز از هفته دولت سيد محمد خاتمي رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت صبح امروز با حضور در مرقد مطهر بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران با آرمانهاي والاي امام خميني(ره) تجديد ميثاق كردند.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، خاتمي و اعضاي هيئت دولت در اين مراسم با قرائت فاتحه، ياد وخاطره معمار و رهبر كبير انقلاب اسلامي  را گرامي داشتند.
بر اساس اين گزارش، رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت همچنين با حضور در گلزار شهدا ومزار شهيدان بهشتي، رجايي وباهنر از مقام شامخ شهداي نظام اسلامي تجليل كردند.
خاتمي واعضاي هيئت دولت همچنين با حضور بر مزار شهيد چمران و مرحوم آيت الله طالقاني ضمن قرائت فاتحه از مقام شامخ آن بزرگواران تجليل كردند.
کد مطلب 19059

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