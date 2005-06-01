البيان: شايعه ادغام حزب اياد علاوي در حزب پاچه چي تكذيب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان، راسم العوادي عضو حزب وفاق ملي به رهبري علاوي و نماينده پارلمان عراق هرگونه تصميم اين حزب براي ادغام در تجمع دمكرات هاي مستقل به رهبري عدنان پاچه چي (سياستمدارسني كهنه كار عراق ) را تكذيب كرد.



عوادي گفت : حزب وفاق ملي تماس هاي مشورتي و رايزني هاي مستمردرتمام سطوح با جنبش هاي ليبرالي و اسلامي به يك اندازه دارد اما انديشه ادغام در تجمع دمكرات هاي مستقل در حال حاضر مطرح نيست .



وي افزود : ما چندين جلسه را با تجمع دمكرات هاي مستقل به رياست مهدي الحافظ پس از خروج عدنان پاچه چي رئيس اين حزب از عراق برگزار كرديم و موضوعات متعددي را بررسي كرديم اما به مساله ادغام دو حزب در يكديگر اشاره اي نشد.



شايان ذكر است عدنان پاچه چي رئيس حزب تجمع دمكرات هاي مستقل (سني مذهب) پس از ناكامي در بدست آوردن پست معاونت رئيس جمهور علاوه بر تعطيلي روزنامه حزب خود اواخر فروردين گذشته خاك عراق را ترك كرد.



پاچه چي كه كهنه كار ترين سياستمدارعراق مي باشد، پس از آنكه در كسب پست معاونت رئيس جمهور ناكام ماند از كشور خارج شده است .

اياد علاوي نخست وزير موقت سابق عراق نيز در كسب مجدد اين مقام شكست خورد و قدرت را به ابراهيم جعفري واگذار كرد.