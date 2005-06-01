رسيدن بورس به جايگاه اصلي خود براي ورود به WTO الزامي است

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، مهدي حاج كاظمي درمراسم بازديد اعضاي اتحاديه هاي صنوف توزيعي استان تهران با بيان اين مطلب و با اشاره ويژگيهاي بورس گفت: جلوگيري از نوسانات شديد قيمت كالاها يكي از راهكارهاي اجرايي بورس كشاورزي است بطوريكه چندي پيش در مورد افزايش قيمت ميوه بورس نقش مهمي را در تعادل بازار داشت .

وي گفت: اين درحالي است كه بازار سنتي به دليل انحصاري بودن توليد و موجب افزايش قيمت و در نتيجه متضرر شدن مصرف كننده و عدم منفعت توليد كننده خواهد شد .

حاج كاظمي اصلاح ساختار بازار محصولات كشاورزي را از وظايف عمده بورس كالاهاي كشاورزي دانست و تصريح كرد: در بورس كالاهاي كشاورزي معاملات دريك فضاي شفاف و مطمئن صورت مي گيرد .

وي جذب سرمايه ها به بخش كشاورزي را يكي ديگر از اهداف عمده بورس كشاورزي اعلام كرد و گفت: واقعي بودن قيمت و تضمين كيفيت كالاي عرضه شده دو ويزگي مهم بورس كالاهاي كشاورزي است .