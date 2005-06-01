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۱۱ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۳۶

مدير فني و اجرايي بورس كالاهاي كشاورزي

رسيدن بورس به جايگاه اصلي خود براي ورود به WTO الزامي است

رسيدن بورس به جايگاه اصلي خود براي ورود به WTO الزامي است

مدير فني و اجرايي بورس كالاهاي كشاورزي گفت: براي حضور در سازمان تجارت جهاني بورس بايد جايگاه اصلي خود را پيدا كند .

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، مهدي حاج كاظمي  درمراسم بازديد اعضاي اتحاديه هاي صنوف توزيعي استان تهران با بيان اين مطلب  و با اشاره ويژگيهاي بورس گفت: جلوگيري از نوسانات شديد قيمت كالاها يكي از راهكارهاي اجرايي بورس كشاورزي است بطوريكه چندي پيش در مورد افزايش قيمت ميوه  بورس نقش مهمي را در تعادل بازار داشت .

وي  گفت: اين درحالي است كه بازار سنتي به دليل انحصاري بودن توليد و موجب افزايش قيمت و در نتيجه متضرر شدن مصرف كننده  و عدم منفعت توليد كننده خواهد شد  .

حاج كاظمي اصلاح ساختار بازار محصولات كشاورزي را از وظايف عمده بورس كالاهاي كشاورزي دانست و تصريح كرد: در بورس كالاهاي كشاورزي معاملات دريك فضاي شفاف و مطمئن صورت مي گيرد .

وي جذب سرمايه ها به بخش كشاورزي  را يكي ديگر از اهداف عمده بورس كشاورزي اعلام كرد و گفت: واقعي بودن قيمت و تضمين كيفيت كالاي عرضه شده دو ويزگي مهم بورس كالاهاي كشاورزي است .

کد مطلب 190610

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