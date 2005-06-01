هجوم كالاهاي چيني؛ ورشكستگي صنعت نساجي امارات

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خليج تايمز، قوانين آزادسازي سازمان تجارت جهاني كه باعث هجوم محصولات چيني به بازار امارات شده و صنعت نساجي و پوشاك امارات را درآستانه ورشكستگي قرار داده است.

بر اساس اين گزارش، طي دو سال گذشته بسياري ازكارخانجات توليد پوشاك در دوبي، شارجه و عجمان تعطيل شده اند.

اين گزاش حاكي است، توليدكنندگان اماراتي قادر به رقابت با محصولات ارزان چيني، كه كل بازارهاي سراسر دنيا را اشباع كرده اند، نيستند.

هم اكنون حتي بازارهاي اتحاديه اروپا و آمريكا كه مهمترين واردكنندگان پوشاك در جهان هستند، نيز از محصولات چيني پر شده اند.

اين گزارش مي افزايد، طي دو سال گذشته 30 -40 درصد كارخانجات توليد پوشاك امارات، تعطيل شده اند و انتظار مي رود بر تعداد آنها افزوده هم بشود.

ديگر دليل تعطيلي اين كارخانجات، افزايش هزينه هاي توليد در امارات است، به طوري كه حدود 50 شركت اماراتي با بستن كارخانجات خود در امارات به كشورهاي ارزانتري همچون هند، اردن، مصر، كنيا، اوگاندا، و ماداگاسكار، مهاجرت كرده اند.

اين گزارش مي افزايد، در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 صنعت پوشاك امارات با رشدي چشمگير روبرو بود، چرا كه شركتهاي توليد پوشاك كارخانجات خود را از ديگر كشورهاي آسيايي به امارات منتقل مي كردند تا از سهميه هاي صادراتي كشورهاي حاشيه خليج فارس بهره مند گردند.