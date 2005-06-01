ماهي هاي عاشق دكتر رفيعي آخر خرداد ماه امسال بر پرده مي رود

دكتر علي رفيعي، نويسنده و كارگردان اين فيلم سينمايي در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر"، ضمن اعلام اين خبر گفت: مراحل آماده سازي اين فيلم به صورت ديجيتالي سپري شده است و فيلم براي اكران آماده است. بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده آخر خرداد ماه امسال اين فيلم بر پرده سينماهاي تهران قرار مي گيرد.



مضمون فيلم سينمايي " بهار خزر " درباره بازگشت به اصل است و به عشق ميان دو انسان مي پردازد كه به ايجاد تحول منجر مي شود. داستان درباره مردي 50 ساله است كه پس از 25 سال به كشور باز مي گردد تا خانه پدريش در گيلان را به فروش برساند و دوباره از كشور خارج شود . اما وقتي به خانه مي رسد، متوجه مي شود همان دختري كه در دوره جواني عاشقش بوده است، خانه را تصاحب كرده و يكي از طبقات آن تبديل به رستوراني معروف شده است و...

رضا كيانيان، رويا نونهالي، گلشيفته فراهاني، مريم سعادت، سيامك صفري و فرخ نعمتي به عنوان بازيگران اصلي اين فيلم هستند. همچنين تدوين اين فيلم به وسيله واروژ كريم مسيحي انجام شده است و با ساخت موسيقي به وسيله علي صمد پور، صداگذاري نهايي فيلم زير نظر حسن روشن به اتمام رسيده است. فيلمبرداري اين اثر را محمود كلاري انجام داده و صدابرداري آن را ساسان نخعي برعهده داشته است.

فيلم سينمايي " بهار خزر " با سرمايه گذاري بنياد سينمايي فارابي و دكتر علي رفيعي ساخته شده و تهيه كنندگي فيلم را موسسه آفتاب نگاران بر عهده داشته است.