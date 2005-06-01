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۱۱ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۵۲

چهار نقش متفاوت براي يوان مك گرگور

يوان مك گرگور، بازيگر اسكاتلندي "انتقام سيت"، قرارداد بازي در فيلمي را امضا كرد كه قرار است در آن به تنهايي نقش چهار نفر را ايفا كند.

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر، فيلمنامه اين پروژه كمدي كه هنوز نامي براي آن انتخاب نشده، توسط پيتر كاپالدي اسكاتلندي نوشته شده است و خود او روي صندلي كارگرداني خواهد نشست. مك گرگور هم در اين فيلم تاريخي نقش يك ستاره هاليوودي دهه 1930 و همزمان نقش بدل خود را بر عهده دارد كه هر دو نفر در حال بازي در يك فيلم سينمايي مربوط به قرن هجدهم ميلادي هستند.
كاپالدي در فيلمنامه چند لايه اين اثر تاريخي، داستان فيلمي حماسي را روايت كرده كه در دهه 30 در هاليوود در حال فيلمبرداري است و به ماجراي شورشيان طرفدار سلطنت جيمز اول در سال 1745 مي پردازد؛ جايي كه قهرمانان اسكاتلندي داستان تلاش مي كنند حاكمان انگليسي خود را سرنگون كنند. وقتي ستاره اصلي فيلم (همان يوان مك گرگور) ناگهان ناپديد مي شود، فيلمساز چاره اي ندارد جز اينكه فردي شبيه او را بيابد و همين جايگزيني كلي اتفاق بامزه را به دنبال دارد.
قرار است طبق برنامه فيلمبرداري پروژه آقاي كاپالدي از اوايل سال آينده ميلادي در بريتانيا آغاز شود. مك گرگور به زودي با فيلم "جزيره" به كارگرداني مايكل بي و بازي اسكارلت جوهانسن به سينماها بازمي گردد.
کد مطلب 190687

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