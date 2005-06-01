دانماركي ها به قانون اساسي اروپا راي مثبت مي دهند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فيگارو درپي آنكه قانون اساسي واحد اروپا درفرانسه با شكست تلخي روبرو شد و احتمالا پس از برگزاري همه پرسي امروز در هلند، در اين كشور هم با شكست و مخالفت مردم اين كشور روبرو خواهد شد اما گفته مي شود كه موج جريان مخالف اروپايي بر روند آرا عمومي مردم دانمارك تاثير نخواهد گذاشت و مردم اين كشور به قانون اساسي واحد اروپايي راي مثبت خواهند داد.

بر اساس اين گزارش براي تحريك كردن و تحت تاثير قرار دادن كشور دانمارك به چيزي طنين انداز تر از "نه" فرانسوي ها نياز است چرا كه اين كشور از زمان پيوستنش به اتحاديه اروپا در سا ل 1972ميلادي تاكنون تجربه هاي ديگري هم در خصوص برگزاري همه پرسي هاي مربوط به اتحاديه داشته است به طوريكه تا كنون 6 رفراندوم را در همين زمينه برگزار كرده است كه از ميان آنها تنها نتيجه 2 رفراندوم منفي بوده است كه آنها هم مربوط بودند به پيمان ماستريخت در سال 1992ميلادي و ديگري هم به يورو كه در سال 2هزار ميلادي برگزار شد.

به نظر دولت دانمارك نه فرانسوي ها حتي اگر امروز بار ديگر درهلند تكرار شود هيچ تاثيري را بر آراء مردم دانمارك كه قرار است در تاريخ 27 سپتامبر آينده در اين كشور برگزار شود، نخواهد گذاشت.

آندرس فوگ راسموسن نخست وزير ليبرال دانمارك يكشنبه شب در همين خصوص تاكيد كرد:"ما به راي مردم فرانسه احترام مي گذاريم اما از طرفي هم با يد قبول كرد كه 25 كشور ديگر اروپايي هم به نوبه خود حق دارند نظر و آراء خود را در خصوص قانون اساسي اروپا بيان كنند پس به همين خاطر روند تصويب قانون اساسي اروپا بايد در كشورهاي ديگر هم ادامه يابد تا در نهايت ببينيم كه چه كشورهايي به آن راي منفي مي دهند و اينكه مشخص شود كه چه بايد كرد."

نخست وزير دانمارك با اشاره به اينكه بايد مذاكراتي در خصوص قانون اساسي اروپا در ميان اعضاي اتحاديه صورت گيرد در ادامه خاطر نشان كرد: " اين واقعا غير منطقي است كه به مردم دانمارك بگوييم در خصوص قانون اساسي اروپا موضع گيري كرده و آرا خود را مشخص كنند و بعد بلافاصله از آنان بخواهيم كه تصميم خود را تغيير دهند، مسلما من با اين كار موافق نيستم."

وي در ادامه گفت:" اگر فرانسه و هلند به قانون اساسي اروپا راي منفي دهند، اين مشكل خود آنان است و خود نيز بايد راه حلي براي آن پيدا كنند، همانگونه كه در مورد دانمارك هم در سال 1992ميلادي و در خصوص پيمان ماستريخت هم چنين وضعيت مشابهي پيش آمد ."

از طرف ديگر اين درحالي است كه برخي گروه ها و احزاب ديگر فعال در دانمارك عقيده مخالف و متفاوت با دولت دارند و بر اين باورند كه پس از راي منفي مردم فرانسه ، قانون اساسي واحد اروپايي عملا از بين رفت و اگر در چنين شرايطي دولت دانمارك بخواهد در تاريخ 27سپتامبر در خصوص قانون اساسي همه پرسي برگزار كند اشتباه بزرگي مرتكب خواهد شد چرا كه بيهوده و بي جهت بيش از81 ميليون كورون معادل 7/10ميليون يورو را به باد خواهد داد.

اما برخي ديگر از مخالفان قانون اساسي در دانمارك نظير رهبر جنبش ژوئن كه پس از راي منفي مردم دانمارك به پيمان ماستريخت تشكيل شد نظر ديگري دارند و مي گويند كه بهتر است همه پرسي در خصوص قانون اساسي اروپا در دانمارك برگزار شود تا ما هم بتوانيم همانند فرانسوي ها با آرا خود اين قانون را از بين ببريم.