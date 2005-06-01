مردم سالاري ديني از ارزشها و دستاوردهاي امام (ره) است// بايد به مردم تعهد بدهيم نه به گروه ها و احزاب سياسي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد اطلاع رساني محسن رضايي، اين كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در ادامه سفر هاي انتخاباتي خود، امروز به استان قزوين سفر كرده است، در جمع مردم اين شهر گفت: مردمي بودن يكي ديگر از ارزشهاي نظام است. آرمانها و ارزشهايي را كه امام (ره) در كشور بنيانگذاري كرد نبايد امروزه توسط اشخاص كه صاحب قدرت هستند و مي خواهند قدرتشان را حفظ كنند، پايمال و از بين برود.

دكتر رضايي افزود: ما نبايد از شهدا و دين به عنوان ابزارهايي براي اداره حكومت استفاده كنيم چرا كه در اين كشور انقلابي رخ داده كه بنيانگذار ان امام خميني (ره) بوده كه براي حفظ اين نظام شهداي بسياري را نيز متحمل شده است.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: ما بايد به تحولي كه امام در كشور بوجود آورده پايدار باشيم و همانطور كه امام به مردم تعهد داد، ما هم به مردم تعهد بدهيم نه به گروه ها و احزاب سياسي .

وي هدف دولت مردمي كارآمد را مبارزه با فساد و روي كارآمدن دولتي مردمي دانست و افزود: دولتي كه در آينده بر سر كار مي آيد، بايد با دور از مفاسد اقتصادي باشد و به دنبال پيشرفت و سربلندي مردم ايران گام بردارد.

دكتر محسن رضايي به مشكلات جامعه اشاره كرد و گفت : اينكه ما سازماني را بنام سازمان ملي جوانان تاسيس كنيم چقدر مي تواند مشكلات جوانان را حل كند؟ جوانان ما مشكل مسكن، ازدواج و از همه مهمتر اشتغال دارند. ما بايد مشكلات اساسي جوانان را حل كنيم نه اينكه بگوييم سازمان ملي جوانان داريم.

وي در پايان افزود: در زمان انقلاب دلها به هم نزديك بودند، اگر دلها را به هم نزديك كنيم، مشكلات جوانان نيز حل خواهد شد.