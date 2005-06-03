فراخوان قهرمانان ملي ورزش ايران ازجامعه ورزش كشور

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين بيانيه آمده است:" بارديگرموسم همايش عظيم ودشمن شكن وگردهمايي وصف ناپذيربزرگ ملي وديني پيروان پرچم دار نهضت انبياء، فرزندان راستين قيام عاشورا، احياگر ارزشهاي دين خدا، سالروز ارتحال جانسوزمرجع عاليقدرمجاهد نستوه، آزاديخواه سترگ، مصلح بزرگ، معماركبير انقلاب اسلامي وپدرمعنوي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حضرت امام روح الله الموسوي الخميني فرا رسيد.

نام بلند خميني يادآورحماسه پرشكوه ملت ايران درتكاپوي هزارساله براي نيل به استقلال وآزادي واسلام خواهي است. امام راحل (ره) بنيانگذارنوين ستيزبا زبوني وذلت ونماد قاطعيت دربرابردشمنان ملت است. منش وخصلت حضرت امام راحل صداقت، شجاعت، پاكي، طهارت روح ومعنويت است وسيره رفتار وگفتارحجتي است برمنتظران عصرغيبت امام خميني (ره) بنيانگذارتمدن نوين اسلامي به پرچمداري وپيشگامي ملت بلند آوازه ايران وهمراهان عاشق وي در اقصي نقاط جهان است وچه زيبا با كلامي شيوا خطاب به جامعه ورزشكاران فرمودند: كه من ورزشكارنيستم، ولي ورزشكاران را دوست دارم."

درادامه اين بيانيه آمده است:" ازاينروسازمان قهرمانان ملي ورزش ايران به نمايندگي ازقهرمانان ملي ورزش ايران، مدال آوران، پيشكسوتان، پهلوانان، ورزشكاران ازعموم ملت پهلوان پرور ايران دعوت مي نمايد ضمن تجديد ميثاق با حضرت امام راحل (ره) وتجديدميثاق با مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي با حضورميليوني خويش درمراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني ( ره) مشت محكمي بردهان آمريكا، اسرائيل وياوه گويان استكبارجهاني بزنند."