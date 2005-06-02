پارلمان لتوني پيوستن به قانون اساسي واحد اروپا را به تصويب رساند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، پارلمان لتوني در نشست امروز خود با 75 راي موافق در برابر تنها 5 راي مخالف به اجراي قانون اساسي واحد اروپايي راي مثبت داد .

بر اساس گزارشهاي رسيده 24 تن از 100 نماينده پارلمان لتوني در نشست امروز حاضر نبودند .

اين در حالي است كه از هفته گذشته تا كنون دو كشور فرانسه و هلند مخالفت مجدانه خود را با اجراي قانون اساسي واحد ابراز داشته بگونه اي كه نتايج رفراندوم هاي برگزار شده در اين دو كشور تائيد كننده مسئله است .

قانون اساسي واحد اروپايي براي اجرا نيازمند به تصويب آن در ميان 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي دارد .