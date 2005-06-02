تنوع سلايق در صحنه انتخابات فرصت حضور را براي همگان فراهم كرده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، وي صبح امروز در همايش همبستگي ملي و مشاركت عمومي در مهديه تهران گفت : بدون ترديد آزادي واقعي تصميم گيري مردم در فضاي امن فكري و اجتماعي فراهم مي شود و روحانيون بايد براي تامين و تقويت امنيت خاطر جامعه، شور و شعور را در انتخابات درهم آميزند.

الهام افزود: انتخابات حساس ترين نقطه تصميم گيري براي سرنوشت هر جامعه است و عقلانيت بالايي مي طلبد، اما تلاقي عقل و احساس در تبليغات انتخابات از مهم ترين مشكلات اين عرصه است كه مورد انتقاد عقلا، فلاسفه و بزرگان انديشه قرار گرفته است.

سخنگوي شوراي نگهبان، انتخابات را به دو بخش "ايجاد عقلانيت در تصميم سازي جامعه" و "جذب آراي عمومي از طريق هدايت موج احساسات" تقسيم كرد و توضيح داد: بخش پنهان انتخابات كه مجمع عقلا است، بايد بتواند موج احساسات عمومي را كنترل و با درايت و تامين عقلانيت، مردم را به مسير درست هدايت كند.

الهام از احزاب به عنوان نهادهاي مدني كنترل كننده احساسات عمومي در جامعه غرب ياد كرد و با بيان اينكه "تحزب با فرهنگ ما همخواني ندارد و سيستم حزبي در جامعه ايراني شكل نمي گيرد" افزود: امروز رقم احزاب در كشور از تعداد روزنامه ها بيشتر شده است و تشتت در ميان احزاب كه بايد جامعه توده اي را به جامعه مدني تبديل كنند، باعث شده خانه احزاب كه مساله خنده داري است، در كشور تاسيس شود.

سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي خاطرنشان كرد : هنگامي كه مجاري كنترل احساسات جامعه در كشور بسته است، شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد قانوني براي تامين عقلانيت در انتخابات وارد عمل مي شود و با بررسي صلاحيت كانديداها در هر انتخابات، مردم را به سوي انتخاب گزينه مناسب براي اداره امور كشور رهنمون مي كند.

الهام گفت : هر كس كه مي خواهد وارد عرصه انتخابات شود، بايد داراي رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر و ايراني الاصل باشد و ثابت كند كه داراي اين شرايط است، اما واجد شرايط بودن كانديداها بايد به طور اثباتي از سوي شوراي نگهبان تاييد شود و آنان بتوانند وارد مرحله دوم انتخاب شوند.

وي اين فرآيند را حكم قانون اساسي دانست و ادامه داد: شوراي نگهبان مجمعي از صاحب نظران در عموم احكام اسلام، عادل و آگاه و داراي شرايطي هستند كه از مقتضيات فقاهت و ولايت بر جامعه و در خط طولي مقام رهبري است و توسط سه نهاد عالي نظام (رهبري و قواي مقننه و قضاييه) انتخاب مي شوند و يك نهاد انتصابي نيست.

الهام خاطرنشان كرد: اعضاي شوراي نگهبان فارغ از گرايشات سياسي و تعلقات حزبي صفات مندرج در قانون اساسي را به دقت با شرايط داوطلبان مقايسه مي كنند و بر اساس ادله موجود صلاحيت افراد را "احراز" مي كنند و چنانچه صلاحيت فردي احراز نشود ، اين مساله به معناي رد صلاحيت يا احراز عدم شرايط او نيست".

سخنگوي شوراي نگهبان تلاقي قدرت و قانون را از نقاط حساس كار تصميم گيري شوراي نگهبان قانون اساسي دانست و افزود: شوراي نگهبان در دوراهي قانون و قدرت، يا بايد مرعوب شود و يا بايد با دقت و به دور از نگراني هاي ناشي از آثار و عواقب كار خود بر احراز قطعي صفات در افراد پافشاري كند.

الهام افزود: در سال هاي اخير، رسانه هاي بيگانه با انقلاب اسلامي و مردم كشورمان حملات بي رحمانه اي را براي بدبين كردن مردم به شوراي نگهبان به عنوان يك مركز ديني انجام داده اند كه حجم اين فشارها نشانگر اهميت و حساسيت كاركرد اين شورا است.

وي اضافه كرد: متاسفانه عده اي نيز در داخل كشور از سر بي توجهي يا بر اساس منويات سياسي خود با دشمنان نظام جمهوري اسلامي همسو شده و اعتماد مردم را از شورا سلب كردند و كار را به جايي رساندند كه رهبر معظم انقلاب براي مصالح كشور وارد ميدان شوند.

سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي، بازسازي جايگاه اين شورا در جامعه را يك ضرورت ديني ، فرهنگي و اخلاقي دانست و متذكر شد كه "پيوند ملت با نهاد شوراي نگهبان ، نقطه انسجام ملي است".

الهام با اشاره به سخنان كساني كه عدم تنوع سلايق در انتخابات را بهانه اي براي عدم مشاركت در اين عرصه خطير قرار داده اند، گفت: تنوع سلايق حاضر در صحنه انتخابات فرصت حضور را براي همگان فراهم كرده است و حتي براي اپوزيسيون هم منعي وجود ندارد و ديگر هيچ عذري براي عدم مشاركت ازسوي افراد و گروهها پذيرفتني نيست.

الهام تصريح كرد: مردم از حق انتخاب خود براي سرنوشت جامعه اسلامي بهره خواهند گرفت و كسي حق خود را عليه خود به كار نخواهد گرفت و چنانچه آنان را با حق و تكليف خود در اين عرصه آشنا كنيم قطعا مشاركت حداكثري آنان در انتخابات محقق خواهد شد".

وي در عين حال از ملت خواست كه با دقت در گزينش كانديداي خود، كسي را بر سرنوشت جامعه مسلط كنند كه مورد رضايت خداوند، امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري و شهداي انقلاب اسلامي باشد و در طول دوران رياست جمهوري خود ، بتواند با استفاده بهينه از منابع طبيعي و نيروي انساني موجود ، در مسير توسعه كشور گام بردارد.

سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي در بخش ديگري از سخنانش بر لزوم "تامين امنيت فضاي برگزاري انتخابات" تاكيد كرد و گفت : دشمن سناريوي راه اندازي جنگ رواني براي نا امن جلوه دادن فضاي انتخابات را طراحي كرده است و ما بايد به جاي پرداختن به يكديگر، با هوشياري اجازه ندهيم كه ياس و وازدگي جامعه را فراگيرد.

وي افزود: "ما بايد فكر حكومتي داشته باشيم ، اجراي قانون انتخابات با وزارت كشور و برگزاري آن با هيات اجرايي است و نظارت نيز بر عهده شوراي نگهبان و هيات‌ هاي نظارت است و بايد حوزه‌ ها را تفكيك كرد. به رسميت نشناختن يكديگر در جايگاه قانوني خود نداشتن كفايت مديريت و يا سوءاستفاده از جايگاه به صلاحيت ما خدشه وارد مي ‌كند".

الهام در ادامه به برخي دغدغه هاي ملت در انتخابات اشاره كرد و افزود : در شرايط حساس انتخابات، عده اي به وسيله جريانات شناخته شده كه مخالف و حتي معاند انقلاب اسلامي و مردم هستند ، با تجمع و تحصن در مكان هاي خاص و به نام دفاع از فلان زنداني و يا اعتراض به يك مشكل قضايي كه از گذشته هم بوده است، مي خواهند افكار عمومي را از انتخابات منحرف كنند.

وي افزود: "آنها در آستانه حضور حداكثري و با نشاط مردم در انتخابات ، همواره به گونه اي از حضور نظاميان در عرصه انتخابات سخن مي گويند كه انگار نظاميان با توپ و تانك خيابان هاي شهرهايي كه آزادي در آنها فراتر از حد آزادي هاي دموكراتيك است را بسته اند و در كشور حكومت نظامي اعلام شده است".

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين كه "نيروهاي مسلح حق ندارند و بنا نداشته و ندارند كه در انتخابات دخالت كنند و قانون نيز حوزه وظايف آنها را مشخص كرده است" در عين حال خاطرنشان كرد كه "20ميليون نفر از اقشار مختلف مردم در بسيج فعاليت دارند و هيچ دستگاهي نمي تواند آنها را از اين حق كه خارج از فضاي پايگاه هاي بسيج در عرصه انتخابات فعاليت كنند، محروم كند".

الهام با تاكيد بر لزوم برخورد دقيق با تبليغات مسموم و تحركات مخالفان جمهوري اسلامي ، از مجموعه نهادهاي اجرايي انتخابات و نظارت بر آن خواست كه به عنوان پاسدار راي ملت ، با انجام درست وظايف خود بر اساس شرع و در چارچوب قانون ، شاخصه هاي نگراني در جامعه را از بين برده و امنيت خاطر مردم را فراهم كنند.

وي همچنين از "روحانيت" به عنوان "پرچمداران فرهنگي جامعه" ياد كرد و اظهار داشت : در نبود احزاب موثر در كشور ، روحانيت و ائمه جماعات وظيفه بازسازي پايگاه مردمي شوراي نگهبان و هدايت جامعه به سوي تصميم گيري خردمندانه و سالم را بر عهده دارند.

الهام تاكيد كرد: روحانيون و مساجد به عنوان پايگاه هاي فراتر از احزاب مي توانند بخش عقلانيت تصميم گيري در انتخابات رياست جمهوري را بر مبناي اعتقادات اسلامي تقويت كنند.

همايش همبستگي ملي و مشاركت عمومي صبح امروز با عنوان "انتخابات رياست جمهوري و مشاركت حداكثري" به همت مركز رسيدگي به امور مساجد و با حضور بيش از 500 تن از ائمه جماعات تهران در مهديه تهران برگزار شد.