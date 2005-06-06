ايجاد دوره مجازي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي در دانشگاه علم و صنعت

دكتر ابوطالبي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: در حال حاضر 700 نفر به صورت دانشپذير در دانشگاه علم و صنعت در رشته هاي مهندسي كامپيوتر، علوم كامپيوتر و IT در مقطع كارشناسي دوره هاي مجازي در حال تحصيل مي باشند.

وي تصريح كرد: اين دانشپذيران در صورت كسب معدل كل بالاي 13 مي توانند از مهر ماه سال جاري به صورت دانشجو در اين دانشگاه به تحصيل خود ادامه دهند.

معاون آموزشي دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان كرد: دانشگاه علم و صنعت در نظر دارد رشته مديريت اجرايي را در مقطع كارشناسي ارشد به صورت آموزش هاي مجازي در اين دانشگاه ايجاد كند.

وي يادآور شد: افراد حاضر در اين دوره نيز در ابتدا به صورت دانشپذير به تحصيل مشغول مي شوند و پس از كسب معدل كل بالاتر از 14 به صورت دانشجو در دانشگاه علم و صنعت به تحصيل خود ادامه خواهند داد.

وي در پايان افزود: درحال حاضر مقدمات ايجاد اين رشته در دانشگاه فراهم شده و پيش بيني مي شود تا مهر ماه سال جاري اين رشته در دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايجاد شود.