زيرساخت هاي دوم خرداد در زمان هاشمي رفسنجاني شكل گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" صادق زيباكلام در جمع شماري از دانشجويان در دانشگاه زنجان اظهار داشت: نكته جالب اين دوره از انتخابات اين است كه هيچ چيز معلوم نبوده و واقعا مشخص نيست كه كداميك از نامزدها برنده خواهد شد.

به گفته وي، نظرسنجي ها انجام شده، كم و بيش نشان مي دهد كه شانس هاشمي رفسنجاني بيشتر از بقيه است ولي اين نمي تواند دليلي بر پيش بيني قطعي باشد.

وي با طرح سوالي گفت: نظام اين قابليت را دارد و مي تواند به قله هاي رفيع آزادي، دموكراسي، توسعه سياسي صعودي و خيلي عرصه هاي ديگر را فتح كند.

زيباكلام پيشرفتهاي هشت سال گذشته را دليل ادعاي خود عنوان و تاكيد كرد: نظام جمهوري اسلامي مي تواند به جلو برود و قابليت پيشرفت را هم دارد.

وي با بيان اينكه در مقايسه با 10 - 20 سال گذشته در تمام حوزه ها از جمله آزادي مطبوعات پيشرفت كرده ايم، افزود: ولي مشكلاتي هم وجود دارد. معذالك نبايد شرايط جامعه امروز ايران را از هر نظر با گذتشه مقايسه كرد.

زيبا كلام شركت گسترده در انتخابات را لازمه شرايط فعلي كشور دانست و گفت: اينكه در انتخابات شوراها شركت نكرديم و در انتخابات مجلس هفتم قهر كرديم نتيجه اش اين شد كه امروز همه ما شاهد آن هستيم.

وي در جواب دانشجويي در خصوص عملكرد دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: من معتقد هستم كه ايشان كارهاي زيادي در زمينه هاي مختلف از جمله توسعه اقتصادي كرده و گام هاي اساسي برداشته است.

استاد دانشگاه افزود: يكي از دلايل و زير ساختهاي تحول دوم خرداد نيز اصلاحاتي بود كه در زمان رفسنجاني رخ داد، كما اينكه ضعف هايي هم وجود داشت.

زيبا كلام موانع ايجاد شده توسط جناح راست را بزرگترين مشكل در خصوص پيشرفت برنامه هاي هاشمي به ويژه در دوره دوم رياست جمهوري وي دانست.