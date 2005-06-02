برتري ايران مقابل ازبكستان در نيمه اول

به گزارش خبرنگار"مهر" در دومين ديدار ازمرحله نيمه نهايي هفتمين دوره رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا از دقايقي پيش تيم فوتسال كشورمان به مصاف ازبكستان رفته است كه در پايان نيمه اول تيم كشورمان با سه گل مقابل حريف به برتري رسيد .

گلهاي تيم كشورمان را در نيمه اول مجيد رئيسي ، حسين سلطاني و وحيد شمسايي به ثمر رساندند . نتيجه نهايي اين ديدار متعاقبا اعلام خواهد شد .

گفتني است تيم فوتسال كشورمان در صورت پيروزي برابر ازبكستان روز شنبه 14 خرداد ديدار فينال را مقابل ژاپن برگزار خواهد كرد . تيم فوتسال كشورمان در مرحله يك چهارم نهايي با نتيجه 3-1 مقابل ژاپن مغلوب شده بود . اين نخستين شكست تاريخ فوتسال ايران در رقابتهاي قهرماني آسيا بود .