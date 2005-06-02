مشاركت در شهرهاي كوچك گسترده تر خواهد بود/ تهديدهاي خارجي همبستگي ملي را افزايش مي دهد/ انتخابات رقابتي و بي نظيري پيش رو داريم/ كمبود مذاكره بين دو كشور حسن نيت آمريكا است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مهدي كروبي عضو برجسته مجمع روحانيون مبارز و نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به روزنامه الحيات گفت : ما مخالف صلح كامل و عادلانه در منطقه نيستيم .



وي درباره روابط ايران و آمريكا گفت : در بحث اين رابطه آنچه پيش از همه لازم است، حسن نيت آمريكا است .



الحيات نوشت : كروبي مشاركت خود را باعث رونق بخشيدن و گرمابخشيدن به رقابت هاي جدي مي داند و معتقداست از رقيب هاي جدي و مطرح در اين انتخابات است .

تهديدها باعث همبستگي ملي مي شود. طبعا برخي قدرت هاي خارجي براي تاثيرگذاري بر ملت تلاش مي كنند تا آنها درانتخابات شركت نكنند اما به اعتقاد من مشاركت مردمي خوب خواهد بود.

كروبي درباره نامزدي رفسنجاني گفت : فضاهاي موجود اجازه مي دهند كه بگوييم ميان سه طيف يا جريان قراردارد. اصلاح طلبان و جريان محافظه كار و طيف ميانه رو و معتدل كه نمي توان آن را راست يا چپ ناميد كه نماينده آن هاشمي رفسنجاني است و او در رقابت باقي خواهد ماند. هرچند محمد رضا باهنر معاون رئيس مجلس از احتمال انصراف رفسنجاني خبر داده است.

وي اين دوره از انتخابات را انتخابات دشوار تر و رقابت نامزدها را نيز شديدتر از دوره هاي گذشته توصيف كرد.



وي درباره اينكه آيا فشارهاي خارجي و بويژه از سوي آمريكا و اروپا بر پرونده هسته اي ايران نوعي همبستگي داخلي را ميان نامزدهاي رياست جمهوري و دعوت به ضرورت مشاركت حداكثري در انتخابات به عنوان يك پاسخ طبيعي به اين فشارها بوجود آورده است، گفت : به نظر مي رسد تا حدودي چنين مساله اي تحقق يافته است. نمي گويم حتما اين مساله روي خواهد داداما تهديدهاي خارجي وجود دارد و شرايط بين المللي مورد اهتمام و توجه ملت است و آنها را به تحرك وا مي دارد. تهديدها باعث همبستگي ملي مي شود. طبعا برخي قدرت هاي خارجي براي تاثيرگذاري بر ملت تلاش مي كنند تا آنها درانتخابات شركت نكنند اما به اعتقاد من مشاركت مردمي خوب خواهد بود، نمي گويم مشاركت داغي خواهد بود اما گزارش ها و نظرسنجي ها حاكي از آن است كه مشاركت در شهرهاي كوچك بهتر از شهرهاي بزرگي چون تهران و اصفهان خواهد بود.

اگر آمريكايي ها بخواهند به اين شيوه خود ادامه دهند مسائل بسيار سخت تر خواهد شد اما اگر حسن نيت نشان دهند اين مساله به تغيير فضاهاي گفتگو كمك خواهد كرد اما آنها اولا بايد از ادبيات و رفتار كنوني خود دست بردارند و ما از منظر حفظ استقلال ايران و عزت آن به دنبال ماجراجويي و جنگ با هيچ كشوري نيستيم.



به گزارش مهر، كروبي در پاسخ به اين سوال الحيات كه در صورت انتخاب به عنوان رئيس جمهور چه برنامه وخط مشيي را در سياست خارجي وتعامل با پرونده هايي مانند هسته اي و رابطه با آمريكا واروپا در پيش خواهد گرفت، گفت : در موضوع هسته اي بايد دو شيوه را در تعامل دنبال كنيم. اول با اروپا و كشورهاي ديگر يعني كشورهايي كه نگراني هايي در قبال برنامه هسته اي ما دارند و بايد تلاش كنيم اعتماد آنها را از طريق گفتگو بدست آوريم و از آنها بخواهيم به ماهيت مسائل درچارچوب مقررات وقوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي به گونه اي كه اين مساله بر استقلال ايران وعظمت آن تاثير نگذارد، آگاهي پيدا كنند. اما شيوه دوم مربوط به آمريكايي ها وصهيونيست هايي است كه در راستاي تحقق اعتماد به برنامه هسته اي ايران يا تاكيدي براينكه ما ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي تلاش نمي كنيم، تلاش نمي كنند بلكه به دنبال بهانه تراشي هستند حتي اگر بحران هسته اي وجود نمي داشت آنها پرونده هسته اي و تروريسم را براي ايران باز مي كردند. لذا ما بايد در مقابل اين مسائل با تكيه بر اعتماد سازي كه مي تواند ميان ايران و دوستانش در جهان تقويت شود، بايستيم، اما در سياست خارجي ما تلاش خواهيم كرد بر تنش زدايي و گفتگو و چانه زني تاكيد كنيم.



كروبي افزود : موضوع رابطه با آمريكا يك مساله سخت و پيچيده اي است . واشنگتن از هيچ تلاشي بر ضد ايران فروگذار نمي كند خانم كاندوليزا رايس وزير امور خارجه اين كشور مثلا به هند سفر مي كند تا قرارداد گاز امضا شده ميان تهران و دهلي نو را لغو كند. اگر آمريكايي ها بخواهند به اين شيوه خود ادامه دهند مسائل بسيار سخت تر خواهد شد. اما اگر حسن نيت نشان دهند اين مساله به تغيير فضاهاي گفتگو كمك خواهد كرد. اما آنها اولا بايد از ادبيات و رفتار كنوني خود دست بردارند و ما از منظر حفظ استقلال ايران و عزت آن به دنبال ماجراجويي و جنگ با هيچ كشوري نيستيم.

ما با صلح عادلانه مخالفتي نداريم اما آنچه امروز مي بينيم صلح عادلانه نيست بلكه ظلمي در حق ملت فلسطين است كه از همه حقوقش به علت حمايت آمريكا از اسرائيل محروم است ما از فلسطينيان حمايت مي كنيم تا به حقوقشان برسند اما دخالت مالي يا نظامي در اين مساله نمي كنيم.



به گزارش مهر، الحيات از كروبي پرسيد كه رئيس جمهور آينده ايران با چالشهاي بزرگي روبرو خواهد شد موضع شما در قبال روند صلح خاورميانه در صورت رئيس جمهورشدن چگونه خواهد بود، كه وي پاسخ داد: ما از حقوق ملت مظلوم فلسطين حمايت مي كنيم ما مخالف صلح عادلانه نيستيم معتقديم ملت فلسطين سرزميني دارند كه بايد به آنها برگردد و اينكه يهودي و مسلمان و مسيحي در كنار هم زندگي كنند و در عمليات انتخابات مشاركت كنند. ما با صلح عادلانه مخالفتي نداريم اما آنچه امروز مي بينيم صلح عادلانه نيست بلكه ظلمي در حق ملت فلسطين است كه از همه حقوقش به علت حمايت آمريكا از اسرائيل محروم است. ما از فلسطينيان حمايت مي كنيم تا به حقوقشان برسند اما دخالت مالي يا نظامي در اين مساله نمي كنيم.

الحيات سوال كرد آقاي كروبي آيا آماده بررسي موضوع رابطه با اسرائيل در آينده هستيد كه وي پاسخ داد: هرگز. ما هرگز با اسرائيل رابطه برقرار نخواهيم كرد. آن را رژيمي غاصب و اشغالگر سرزمين مسلمانان مي دانيم.

ما هرگز با اسرائيل رابطه برقرار نخواهيم كرد آن را رژيمي غاصب و اشغالگر سرزمين مسلمانان مي دانيم.



وي با بيان تداوم مذاكرات هسته اي ميان ايران و اروپايي ها گفت : ما گفته ايم غني سازي را به حال تعليق درآورده ايم نه اينكه آن را براي هميشه كنار گذاشته ايم. ما براي جلب اعتمادي سازي تلاش مي كنيم تا به يك نتيجه مثبت برسيم.

به گزارش خبرگزاري مهر كروبي درباره اينكه نتايج انتخابات رياست جمهوري وتاثير آن را بر روابط بين المللي ايران چگونه ارزيابي مي كنيد، گفت : ورود به پيش بيني انتخابات مساله بسيار پيچيده اي است همه به شكل مستقل وارد انتخابات شده اند . درباره محافظه كاران من نمي دانم كه تعداد نامزدهاي آنها درنهايت چگونه خواهد بود. اما بر اساس اظهارات بزرگان آنها لاريجاني تا آخر باقي خواهد ماند اصلاح طلبان سه نامزد دارند آقاي رفسنجاني هم وارد رقابت شده است .



نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ابرازعقيده كرد : انتخابات از نظر فعاليت و مشاركت خوب برگزار خواهد شد اما اينكه چه كسي پيروز خواهد شد الان قابل پيش بيني نيست كه اين مساله با نزديك شدن به انتخابات نمايان تر مي شود. اما به طور كلي اين انتخابات پيچيده و مبهم است و در تاريخ انقلاب از نظر جدي بودن رقابتها بي نظير بوده است. لذا بسياري از كارشناسان پيش بيني مي كنند كه نتيجه انتخابات در دور اول براي اولين بار در تاريخ اين انتخابات قطعي نخواهد شد، اوضاع در هفته هاي آينده تغيير خواهد كرد اما اگر انتخابات همين امروز برگزار شود حتما به دور دوم كشيده خواهد شد.