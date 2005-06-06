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۱۶ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۵۷

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان جنوبي:

مرمت مسجد جامع افين قاين يك پروژه ملي است

پروژه احياء و مرمت مسجد جامع افين، يك پروژه ملي است.

به گزارش خبرنگار  گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر" در مشهد،  حسن رمضاني در بازديد از روستاهاي تاريخي و باستاني بخش زبان با تاكيد اين مطلب افزود: مبلغ يك ميليارد ريال در سال جاري به منظور مرمت و بازپيرايي اين مسجد تاريخي تخصيص يافته است .

 

وي تصريح كرد: آثار تاريخي نشان دهنده  قدمت و طولاني بودن فرهنگ اين منطقه است .

 

وي اضافه كرد: مسجد جامع افين ازجمله مساجد فاخر خراسان جنوبي است .

 

رمضاني افزود: با توجه به آثارباستاني ازجمله مسجد جامع افين، قلعه افين، قلعه زردان ، رباط زردان و آسياب هاي بادي، با تخصيص اعتبارات لازم از سوي اداره كل، منطقه افين به يك منطقه گردشگري تبديل خواهد شد .

 

وي تاكيد كرد: مبلغ 140 ميليون ريال به قلعه افين اختصاص يافته است .

 

وي درپايان ازاحداث پارك تفريحي گردشگري درحاشيه افين خبر داد و گفت: تسهيلات لازم درخصوص احداث پارك گردشگري و فضاي سبز از سوي  اين مبلغ تخصيص مي يابد .

 

کد مطلب 191105

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