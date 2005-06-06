مرمت مسجد جامع افين قاين يك پروژه ملي است

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر" در مشهد، حسن رمضاني در بازديد از روستاهاي تاريخي و باستاني بخش زبان با تاكيد اين مطلب افزود: مبلغ يك ميليارد ريال در سال جاري به منظور مرمت و بازپيرايي اين مسجد تاريخي تخصيص يافته است .

وي تصريح كرد: آثار تاريخي نشان دهنده قدمت و طولاني بودن فرهنگ اين منطقه است .

وي اضافه كرد: مسجد جامع افين ازجمله مساجد فاخر خراسان جنوبي است .

رمضاني افزود: با توجه به آثارباستاني ازجمله مسجد جامع افين، قلعه افين، قلعه زردان ، رباط زردان و آسياب هاي بادي، با تخصيص اعتبارات لازم از سوي اداره كل، منطقه افين به يك منطقه گردشگري تبديل خواهد شد .

وي تاكيد كرد: مبلغ 140 ميليون ريال به قلعه افين اختصاص يافته است .