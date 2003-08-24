به گزارش خبر گزاري "مهر"، بنا بر اعلام روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران ، پيرو اين توافق ، ده فيلم كوتاه از سوي ده فيلمسازجوان در قطع 35 م.م ساخته خواهد شد. هر فيلم زماني حدود 20 دقيقه دارد كه در مجموع 400دقيقه مي شود.
پنج عنوان از اين فيلم ها با موضوع "ارگ بم"و پنج عنوان نيز با موضوع " زعفران" است كه زير نظر دو استاد برجسته فيلمسازي ايران، توليد مي شود.
در كارنامه محمد رضا سرهنگي ، تهيه كنندگي آثاري همچون مجموعه كودكان سرزمين ايران ديده مي شود كه با مشاركت جمعي از كارگردانان سينماي ايران توليد شد.
با همكاري انجمن سينماي جوانان ايران و بخش خصوصي
400 دقيقه فيلم كوتاه درباره ارگ بم و زعفران توليد مي شود
انجمن سينماي جوانان ايران و محمد رضا سرهنگي، توافقنامه اي را براي توليد فيلم كوتاه به امضا رساندند.
به گزارش خبر گزاري "مهر"، بنا بر اعلام روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران ، پيرو اين توافق ، ده فيلم كوتاه از سوي ده فيلمسازجوان در قطع 35 م.م ساخته خواهد شد. هر فيلم زماني حدود 20 دقيقه دارد كه در مجموع 400دقيقه مي شود.
کد مطلب 19111
نظر شما