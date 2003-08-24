  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۲:۲۹

با همكاري انجمن سينماي جوانان ايران و بخش خصوصي

400 دقيقه فيلم كوتاه درباره ارگ بم و زعفران توليد مي شود

400 دقيقه فيلم كوتاه درباره ارگ بم و زعفران توليد مي شود

انجمن سينماي جوانان ايران و محمد رضا سرهنگي، توافقنامه اي را براي توليد فيلم كوتاه به امضا رساندند.

به گزارش خبر گزاري "مهر"، بنا بر اعلام روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران ، پيرو اين توافق ، ده فيلم كوتاه از سوي ده فيلمسازجوان در قطع 35 م.م ساخته خواهد شد. هر فيلم زماني حدود 20 دقيقه دارد كه در مجموع 400دقيقه مي شود.
پنج عنوان از اين فيلم ها با موضوع "ارگ بم"و پنج عنوان نيز با موضوع " زعفران" است كه زير نظر دو استاد برجسته فيلمسازي ايران، توليد مي شود.
در كارنامه محمد رضا سرهنگي ، تهيه كنندگي آثاري همچون مجموعه كودكان سرزمين ايران ديده مي شود كه با مشاركت جمعي از كارگردانان سينماي ايران توليد شد.

کد مطلب 19111

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها