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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۰:۳۶

قاسم تبريزيان ، تاريخ نگار و نو يسنده معاصر در گفت و گو با "مهر" :

هنوز با يك جامعه فرهنگي ، فاصله ز يادي داريم

هنوز با يك جامعه فرهنگي ، فاصله ز يادي داريم

هنوز با يك جامعه فرهنگي ، فاصله زيادي دار يم و بايد تا دستيابي به نقطه مطلوب ، تلاش كنيم.

قاسم تبريزيان ، تاريخ نگار و نويسنده معاصر كشورمان در گفت و گو با خبرنگار ادبي "مهر" با بيان اين مطلب گفت : انتظار مي رود كه در حوزه فرهنگ نيز اتفاقي نظير آن چه در زمينه تاريخ معاصر افتاد ، رخ بدهد .
اين تاريخ نگار و نويسنده افزود : در سال 1354 ، عناوين كتاب هاي منتشر شده از حد 1217 عنوان با شمارگان 3000  بالاتر نمي رفت و اكنون در طول سال شاهد انتشار 34000 عنوان كتاب  با شمارگان متوسط 4400 نسخه هستيم كه به لحاظ كمي و كيفي به هيچ عنوان قابل مقايسه با گذشته نيست اما هنوز نمي توانيم بگوييم كه جامعه اي كاملا فرهنگي هستيم ، زيرا مشكلا تي در اين زمينه وجود دارد.
تبريزيان خاطرنشان كرد : به نسبت نياز و شان و منزلتي كه براي خود و جامعه مان قائل هستيم ، مي توان گفت كه در مقدمه و شروع راهي بزرگ قرار گرفته ايم . 


 

کد مطلب 19112

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