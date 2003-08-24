هنوز با يك جامعه فرهنگي ، فاصله ز يادي داريم

قاسم تبريزيان ، تاريخ نگار و نويسنده معاصر كشورمان در گفت و گو با خبرنگار ادبي "مهر" با بيان اين مطلب گفت : انتظار مي رود كه در حوزه فرهنگ نيز اتفاقي نظير آن چه در زمينه تاريخ معاصر افتاد ، رخ بدهد .

اين تاريخ نگار و نويسنده افزود : در سال 1354 ، عناوين كتاب هاي منتشر شده از حد 1217 عنوان با شمارگان 3000 بالاتر نمي رفت و اكنون در طول سال شاهد انتشار 34000 عنوان كتاب با شمارگان متوسط 4400 نسخه هستيم كه به لحاظ كمي و كيفي به هيچ عنوان قابل مقايسه با گذشته نيست اما هنوز نمي توانيم بگوييم كه جامعه اي كاملا فرهنگي هستيم ، زيرا مشكلا تي در اين زمينه وجود دارد.

تبريزيان خاطرنشان كرد : به نسبت نياز و شان و منزلتي كه براي خود و جامعه مان قائل هستيم ، مي توان گفت كه در مقدمه و شروع راهي بزرگ قرار گرفته ايم .



