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۱۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۲۵

همگام باديدار ايران - كره شمالي

تماشاگران درطبقه اول ورزشگاه آزادي مستقر مي شوند

تماشاگراني كه براي تماشاي ديدار امروز تيم ملي فوتبال كشورمان مقابل كره شمالي به ورزشگاه آزادي مي آيند درطبقه اول مستقر خواهند شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" براساس محروميتي كه فدراسيون بين المللي فوتبال براي كشورمان درنظرگرفته است، درديدار امروز تيم ملي مقابل كره شمالي تنها 50 هزارتماشاگر حق ورود به ورزشگاه يكصد هزارنفري آزادي را دارند. به همين دليل مسئولان فدراسيون تدابيري ويژه اي را براي حضور اين تعداد تماشاگر انديشيده اند.

براساس اعلام فدراسيون فوتبال براي اين ديدار 32 هزارقطعه بليت به فروش رفته است. اين تماشاگران پس ازورود به ورزشگاه آزادي درطبقه اول اسكان خواهند يافت. ضمن اينكه امروزدرورزشگاه آزادي هيچ بليتي فروخته نخواهد شد وتماشاگراني كه بليت ندارند نبايد به ورزشگاه بيايند.
گفتني است: ديدارتيم ملي فوتبال ايران وكره شمالي ازساعت 05/19 دقيقه امروزدرورزشگاه آزادي تهران برگزارخواهد شد.

کد مطلب 191170

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