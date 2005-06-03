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۱۳ خرداد ۱۳۸۴، ۲۱:۱۱

شايق نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو در جمع جوانان تبريز:

ايجاد دولت عدالت با انتخاب دكتر احمدي نژاد ايجادشدني است

ايجاد دولت عدالت با انتخاب دكتر احمدي نژاد ايجادشدني است

عشرت شايق گفت: مطالبات واقعي مردم و دغدغه هاي ريشه اي آنها مربوط به نوع برخورد برخي از مسوولين با مشكلات اقتصادي مردم است. ضرورت جامعه كنوني اين است كه براي شفاف شدن تبليغات رياست جمهوري ضمن پرهيز از ريخت و پاش هاي تبليغاتي و تغييرات رفتاري در روش ها و منش ها، منابع مالي خود را مشخص نمايند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، عشرت شايق در تالار مهر در مورد انتخابات رياست جمهوري گفت: باتوجه به مشكلات جاري مملكت خصوصا در حوزه اقتصاد و معيشت روزمره مردم و مساله بيكاري و در راستاي تامين نظر مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با فقر و فساد و تبعيض به تامين زندگي مردم دولت آينده بايد دولت عدالت محور و معتقد به از بين بردن فاصله طبقاتي باشد.

عضو كميسيون اصل 90 در ادامه ضمن حمايت از شخصيت توانمند ، مدير ، مدبر ، شاداب ، هدفدار ، عدالت خواه، مردمي و رجايي گونه دكتر احمدي نژاد گفت: ضمن احترام به كليه كانديداها بعد از بحث و بررسي و ارزيابي كانديداهاي محترم و ستادهاي حمايتي آنها مصداق صداقت رفتار و گفتار ، ساده زيستي ، نپيوستن به روشهاي پرخرج و بي هدف، استفاده نكردن از هر وسيله براي رسيدن به هدف و توانمندي هاي علمي و اجرايي دكتر احمدي نژاد از ايشان حمايت كرده و تلاش مي كنم شعار تشكيل دولت اسلامي بر پايه محور عدالت ايشان را كه با خودباوري استعدادهاي  جوانان غيور اين مرز و بوم عملي شدني است به نحو مقتضي به سمع و نظر مردم شريف و فهيم ايراني اسلامي كه به دنبال پيدا كردن گوهر ناب عدالت هستند، برسانم.

نماينده مردم تبريز افزود: نياز امروز كشور ايجاد دولت عدالت است و منشا تحقق عدالت پرهيز از بي انضباطي مالي، لوكس نشيني و تجملات و همراه شدن با مردم در جهت رفع مشكلات عديده اشان است و اين امر با انتخاب دكتر احمدي نژاد قابل عملي شدن است.

کد مطلب 191173

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