ايجاد دولت عدالت با انتخاب دكتر احمدي نژاد ايجادشدني است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، عشرت شايق در تالار مهر در مورد انتخابات رياست جمهوري گفت: باتوجه به مشكلات جاري مملكت خصوصا در حوزه اقتصاد و معيشت روزمره مردم و مساله بيكاري و در راستاي تامين نظر مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با فقر و فساد و تبعيض به تامين زندگي مردم دولت آينده بايد دولت عدالت محور و معتقد به از بين بردن فاصله طبقاتي باشد.

عضو كميسيون اصل 90 در ادامه ضمن حمايت از شخصيت توانمند ، مدير ، مدبر ، شاداب ، هدفدار ، عدالت خواه، مردمي و رجايي گونه دكتر احمدي نژاد گفت: ضمن احترام به كليه كانديداها بعد از بحث و بررسي و ارزيابي كانديداهاي محترم و ستادهاي حمايتي آنها مصداق صداقت رفتار و گفتار ، ساده زيستي ، نپيوستن به روشهاي پرخرج و بي هدف، استفاده نكردن از هر وسيله براي رسيدن به هدف و توانمندي هاي علمي و اجرايي دكتر احمدي نژاد از ايشان حمايت كرده و تلاش مي كنم شعار تشكيل دولت اسلامي بر پايه محور عدالت ايشان را كه با خودباوري استعدادهاي جوانان غيور اين مرز و بوم عملي شدني است به نحو مقتضي به سمع و نظر مردم شريف و فهيم ايراني اسلامي كه به دنبال پيدا كردن گوهر ناب عدالت هستند، برسانم.

نماينده مردم تبريز افزود: نياز امروز كشور ايجاد دولت عدالت است و منشا تحقق عدالت پرهيز از بي انضباطي مالي، لوكس نشيني و تجملات و همراه شدن با مردم در جهت رفع مشكلات عديده اشان است و اين امر با انتخاب دكتر احمدي نژاد قابل عملي شدن است.