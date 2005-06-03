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۱۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۱۱

امروز و با معرفي فعاليت ها و انديشه هاي امام (ره)

ويژه نامه امام خميني (ره) در يك روزنامه تايلندي زبان منتشر شد

ويژه نامه امام خميني (ره) در يك روزنامه تايلندي زبان منتشر شد

روزنامه تايلندي زبان "manager" يك صفحه كامل خود را در روز سيزدهم خرداد ماه به معرفي فعاليتها و انديشه هاي حضرت امام خميني (ره) اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي ستاد مركزي بزرگداشت حضرت امام (ره)، در اين ويژه نامه با اشاره به شانزدهمين سالروز ارتحال امام خميني (ره) سوابق مبارزاتي امام قبل از پيروزي انقلاب مورد بررسي قرار گرفته و بر نقش اصلي ايشان در تاسيس جمهوري اسلامي ايران تاكيد شده است.

همچنين با چاپ تصوير امام به هنگام راي دادن در انتخابات از ايشان به عنوان طراح پديده مردمسالاري ديني ياد گرديده و در ادامه  به اخلاق و رفتار ايشان در خانواده و توجه به نقش زنان در فرآيند شكل گيري جامعه پرداخته شده است.

بنا بر اين گزارش، ظرف روزهاي گذشته، مراسم گراميداشت ياد و خاطره امام خميني (ره) توسط مسلمانان در مساجد تايلند برپا شده است و در روزهاي آينده نيز همايش و مراسم جداگانه اي در رايزني فرهنگي و سفارت جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 191204

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