دشمنان مي خواهند از ورود نظام اسلام به باشگاه هسته اي دنيا جلوگيري كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" از كرج، حجت الاسلام علي اكبر ايماني در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته فرديس افزود: دشمنان و بويژه آمريكا وارد شدن ايران به جرگه كشورهاي داراي فن آوري هسته اي را تهديدي جدي براي منافع نامشروع خود مي دانند و به همين دليل پرونده هسته اي ايران را سياسي مي كنند زيرا همه مي دانند فن آوري هسته اي بيش از هر چيزي علمي است.

امام جمعه فرديس خاطرنشان كرد: به دنبال ورود ايران به باشگاه هسته اي دنيا اين كشور الگويي براي ساير كشورهاي اسلامي و درحال توسعه خواهد شد و همين امر منجر به وحشت قدرتهاي استكباري مي شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با برشمردن ويژگي هاي شخصيتي امام راحل تصريح كرد: الگو قرار دادن خط مشي فكري امام خميني (ره) در اين برهه از زمان مي تواند راهگشاي بسياري از مسائل باشند زيرا بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در تمام زمينه ها رهنمودهاي سازنده اي داشته اند .

ايماني در ادامه، حضور حداكثري مردم در انتخابات را شركت در همايشي ملي دانست و افزود: حضور حداكثري مردم محكم ترين پشتوانه نظام در مجامع بين المللي است.