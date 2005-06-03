  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۸:۰۸

امام جمعه فرديس كرج:

دشمنان مي خواهند از ورود نظام اسلام به باشگاه هسته اي دنيا جلوگيري كنند

امام جمعه فرديس گفت: از زمان پيروزي انقلاب ايران دشمنان هر روز ترفندي تازه براي جلوگيري از پيشرفت نظام اسلامي ما به كار مي برند و امروز نيز قصد دارند از ورود نظام اسلام به باشگاه هسته اي دنيا جلوگيري كنند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" از كرج، حجت الاسلام علي اكبر ايماني در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته فرديس افزود: دشمنان و بويژه آمريكا وارد شدن ايران به جرگه كشورهاي داراي فن آوري هسته اي را تهديدي جدي براي منافع نامشروع خود مي دانند و به همين دليل پرونده هسته اي ايران را سياسي مي كنند زيرا همه مي دانند فن آوري هسته اي بيش از هر چيزي علمي است.

امام جمعه فرديس خاطرنشان كرد: به دنبال ورود ايران به باشگاه هسته اي دنيا اين كشور الگويي براي ساير كشورهاي اسلامي و درحال توسعه خواهد شد و همين امر منجر به وحشت قدرتهاي استكباري مي شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با برشمردن ويژگي هاي شخصيتي امام راحل تصريح كرد: الگو قرار دادن خط مشي فكري امام خميني (ره) در اين برهه از زمان مي تواند راهگشاي بسياري از مسائل باشند زيرا بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در تمام زمينه ها رهنمودهاي سازنده اي داشته اند .

ايماني در ادامه، حضور حداكثري مردم در انتخابات را شركت در همايشي ملي دانست و افزود: حضور حداكثري مردم محكم ترين پشتوانه نظام در مجامع بين المللي است.

کد مطلب 191252

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها