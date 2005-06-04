بحرين در منامه مغلوب ژاپن شد

به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه رقابتهاي فوتبال مقدماتي جام جهاني و از گروه دوم منطقه آسيا، شب گذشته تيم هاي ملي بحرين و ژاپن درورزشگاه المپيك شهرمنامه به مصاف هم رفتند كه در پايان تيم ژاپن موفق شد با يك گل ميزبان خود را شكست دهد تا پس از ايران همچنان در رده دوم جدول اين گروه قرار بگيرد .

بر اساس اين گزارش تنها گل ژاپن در اين ديدار در دقيقه 35 توسط" اوگاساوارا" درون دروازه بحرين جاي گرفت ضمن اينكه بحريني ها در اين ديدارموقعيت هاي گلزني بسياري را ازدست دادند. اين رقابتها چهارشنبه هفته جاري با انجام دو ديداردرتهران و بانكوك ادامه مي يابد وطي آن ايران با بحرين ديدار مي كند و كره شمالي و ژاپن به مصاف يكديگرخواهند رفت .

گفتني است درحال حاضر درجدول گروه دوم رقابتهاي انتخابي جام جهاني ايران با 10امتياز صدرنشين است و ژاپن با 9 امتياز در رده دوم قرار دارد . تيم بحرين با 4 امتياز و كره شمالي بدون امتياز رده هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند .