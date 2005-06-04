پخش ويژه برنامه هاي سالگرد ارتحال امام خميني (ره) از تلويزيونهاي النخيل و الفرات عراق

به گزارش خبرنگار مهر از جنوب كشور، تلويزيون الفرات و النخيل عراق كه از بصره درجنوب اين كشوربرنامه پخش مي كند بمناسبت شانزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) به پخش بيانات و ويژه برنامه هايي درباره ابعاد مختلف حضرتش پرداختند.

اين شبكه هاي تلويزيوني همچنين با پخش زير نويس و تصاوير زيبايي از امام خميني سالگرد ارتحال ايشان را تسليت گفتند .

پخش اين برنامه ها مورد استقبال گسترده مردم شهرهاي مختلف عراق قرار گرفت بطوري كه برخي شهروندان عراقي با تماس با اين شبكه ها ضمن عرض تسليت به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) از مقام بزرگ و والاي ايشان تجليل كردند.

به گزارش خبرنگار مهر همچنين طي دو روز گذشته شهرهاي جنوبي عراق شاهد برپايي مراسم هاي مختلف در عزاي شانزدهمين سالگرد حضرت روح الله بوده است .

دراين جلسات خطبا و روحانيون با گراميداشت ياد و خاطره آن رهبرفرزانه ، حضرت امام خميني (ره) را احيا گر دوباره اسلام و بيداري امت اسلامي برشمردند .

از سوي ديگر سطح برخي خيابانها، مساجد و حسينيه ها نيز درجنوب عراق به همين مناسبت سياه پوش شده است .