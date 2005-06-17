وزارت علوم از دانشجويان كارآفرين حمايت مي كند // بيش از پانصد شركت كارآفريني در كشور تاسيس شده است

دكتر جعفر توفيقي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: در مراكز كارآفريني دانشگاه ها، با دعوت از متخصصان كارآفريني كارگاه هاي مختلفي برگزار مي شود تا دانشجويان را با اين بحث آشنا كنند. در واقع كارآفريني به يك واحد درسي تبديل شده كه دانشجويان مي توانند به صورت اختياري اين واحد درسي را بگذرانند.

وي تاكيد كرد: به دليل اهميت موضوع كارآفريني براي وزارت علوم، در برخي از دانشگاه ها رشته كارآفريني تاسيس شده كه كمك فراواني به توسعه فرهنگ كارآفريني در ميان دانشجويان و جامعه خواهد كرد.

وي خاطرنشان كرد: تمرين عملي كارآفريني در دانشگاه ها و مراكز رشد از اقدامات بسيار مهم وزارت علوم در توسعه كارآفريني است.

دكتر توفيقي تصريح كرد: اين تمرين عملي و حمايت وزارت علوم از كارآفرينان، زمينه گسترش و توسعه كارآفريني در كشور را فراهم آورده است. در همين راستا وزارت علوم از دانشجويان كارآفرين نيز حمايت مي كند.

وي در پايان افزود : توجه به كارآفرين و كارآفريني در كشور سبب شده در مدت كوتاهي بيش از پانصد شركت كارآفريني در كشور تاسيس شود.