بازنگري در قرارداد فازهاي 15 و 16 ضروري است

عضو هيات مديره شركت ملي نفت وگاز پارس جنوبي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار مهر درباره آخرين وضعيت فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي گفت : اين مناقصه بعد از نامهرباني شركت كاورنر نروژي و باطل شدن دوباره مورد بازنگري قرار گرفته است .

سيد مهدي حسيني درباره زمان پايان اين بازنگري تاريخي را اعلام نكرده است گفت : درباره اين مناقصه بايد دوباره همفكري هايي صورت گيرد .

وي اضافه كرد : نحوه برگزاري مناقصه ، روش مناقصه ، بررسي راههاي مختلف برگزاري مناقصه همانند ترك تشريفات يا برگزاري مناقصه اي جديد با شركتهاي جديدتر ازمهمترين نكاتي است كه در اين بازنگري مورد بررسي قرار مي گيرد .

وي انجام اين بازنگري را بسيار مهم خواند و گفت : در اين اقدام بايد تمام جوانب قرارداد به طور كامل مورد توجه قرار گيرد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر فاز 17 و18 نيز از ديگر قراردادهايي است كه هميشه به همراه انجام فازهاي 15و16 مطرح بوده است كه براساس آخرين اخبار دريافت شده ، موافقت نامه مشاوره اويك و پتروپارس نهايي شده است. به طوري كه پيش بيني مي شود قرارداد توسعه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي به زودي ميان شركت ملي نفت وگاز پارس جنوبي و شركت اويك با همكاري پتروپارس منعقد شود .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در زمان رياست اسدالله صالحي فروز بر شركت نفت وگاز پارس جنوبي مقرر شد كه برنده مناقصه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي مي تواند فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي را نيز توسعه دهد درحالي كه با انتصاب اكبر تركان مناقصه اي جديد براي اين دو فاز برگزار شد .



براساس اين گزارش، شركت اويك كه برنده از اين مناقصه بيرون آمد به سراغ شركت تكنيپ فرانسه به عنوان شريك خود رفت كه با كناره گيري اين شركت از اين مناقصه ، شركت اويك مذاكرات خود را با شركت پتروپارس به عنوان شريك آغاز كرد كه بعد از مدتها مذاكره اين دو شركت در پايان به توافق رسيدند .