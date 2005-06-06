ابراهيم وحيد زاده : سينماي ايران بايد از سيستم گلخانه اي خارج شود

كارگردان فيلم هاي " معادله " و "عشق فيلم" با بيان اين مطلب به خبرنگار سينمايي "مهر" افزود : در حال حاضر تعداد سالن سينما در كشور متناسب با تعداد فيلم ها توليد شده نيست و هميشه اين مشكل وجود دارد كه فيلمها فروش مورد نظر تهيه كنندگان را نداشته باشند، چرا كه زمان و وضعيت مناسبي براي نمايش نداشته اند.

ابراهيم وحيد زاده افزود : ما بايد اين امكان را براي تماشاگر سينما مهيا كنيم تا حق انتخاب داشته باشد تا با استقبال مخاطب، فيلم خوب از بد تفكيك پيدا كنند.

عرضه متفاوت باعث پر شدن سالن هاي سينما و سوددهي آنها مي شود و اين روند باعث ايجاد انگيزه جهت سرمايه گذاري در زمينه سالن سازي سينماها مي شود.

اين كارگردان سينما درباره وضعيت فعلي سالن هاي سينما مي افزايد: سالن هاي موجود آنقدر از نظر كيفيت نمايش و صدا مشكل دارند كه تماشاگر هيچ رغبتي به رفتن سالن را ندارد. اگر چه كه كيفيت فيلم ها هم در شكل گيري اين مساله تاثيرگذار هستند.

وحيد زاده درباره اكران فيلم هاي خارجي و تاثير آن اظهار داشت: نگراني ما از اكران فيلم خارجي بي دليل است، ما بايد در سينمايمان اين رقيب را بسازيم، شايد در وهله اول براي سينماي ايران ايجاد مشكل كند، ولي در دراز مدت باعث ايجاد يك نياز مي شود تا تلاش كنيم خودمان را به سطح فيلم هاي خارجي برسانيم كه براي مخاطب جذاب باشد.

وي افزود: ما بايد سينمايمان را از سيستم گل خانه اي خارج كنيم و اجازه ورود بيشتر به فيلم هاي خارجي بدهيم.

وحيد زاده در ادامه افزود: در حال حاضر فيلمسازان ما با حداقل ها خودشان را راضي كرده اند، درحالي كه براي رهايي از چنين وضعيتي نياز به يك تدبير جمعي است كه بايد بر اساس هماهنگي بين مجموعه سينما و دستگاههاي تصميم گيرنده آن را بدست بياوريم.