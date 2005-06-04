نائب رئيس پارلمان فلسطين از قصد خود براي استعفا خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر، درنخستين واكنش به تصميم مقامات فلسطيني، حسن خريشه نائب رئيس مجلس قانونگذاري فلسطين امروزبه خبرگزاري فرانسه گفت: قصددارم پس ازتصميم ابومازن براي تعويق زمان برگزاري انتخابات ازسمت خود كناره گيري كنم .

انتخابات پارلماني فلسطين قرار بود 17 ماه مه برگزار شود اما ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين طي فرماني زمان برگزاري آن را به تاخير انداخت.

خريشه گفت:بعد ازتصميم رئيس تشكيلات خودگردان براي تعويق انتخابات، به همراه سايرنمايندگان مجلس فلسطين استعفا خواهيم داد.

درهمين حال سامي ابوزهري سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) دربيانيه اي مطبوعاتي ضمن رد تصميم ابوزمان براي تعويق زمان اجراي انتخابات گفت : اين اقدام ابومازن نشانگر جدي نبودن تشكيلات خودگردان فلسطين درپايبندي به تعهدات خود پيشين خود مي باشد.

وي تاكيد كرد:جنبش حماس قاطعانه تصميم درمورد تعويق انتخابات پارلماني فلسطين را رد مي كند زيرا اين اقدام به طوريكجانبه و بدون هماهنگي و گفتگو با جريان ها و گروههاي جهادي فلسطين صورت گرفته است .

دربيانيه جنبش حماس آمده است: تشكيلات خودگردان فلسطين با تصميم خود براي تعويق انتخابات فلسطين نشان داد به تعهدات خود درقبال تفاهمات صورت گرفته درنشست ميان مقامات فلسطيني ونمايندگان جنبش حماس درقاهره پايبند نبوده وحتي در التزام به تفاهمات جدي هم نيست .

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين امروزشنبه طي فرماني زمان برگزاري انتخابات پارلماني فلسطين كه قراربود 17جولاي برگزار شود را لغو كرد اما تاكنون زمان مشخصي را براي اجراي انتخابات پارلماني تعيين نكرده است .

دراين دستور آمده است: زمان آتي برگزاري انتخابات فلسطين درفرمان بعدي ابومازن پس ازتكميل گفتگوها با گروههاي جهادي فلسطين و همچنين تكميل روند قانون جديد انتخابات پارلماني از سوي مجلس قانونگذاري اعلام خواهد شد.