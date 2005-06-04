الجزيره از اتهامات رامسفلد عليه اين شبكه خبري ابراز تاسف كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، مسئولان شبكه الجزيره دربيانيه اي اعلام كردند : ما ازاظهارات امروز وزير دفاع آمريكا درمتهم كردن شبكه الجزيره به همكاري با تروريستها شگفت زده شده ايم .

اين بيانيه مي افزايد: اينكه الجزيره هرروزتصاويرعمليات قتل و سربريدن افراد خارجي را درعراق پخش مي كند اتهامات بي پايه و اساس و عاري ازصحت است .

مسئولان شبكه الجزيره اعلام كردند: اين شبكه همچنان به فعاليت خود بر اساس اصول و قواعد حرفه اي خبر ادامه مي دهد و بر اصل برابري و بي طرفي درانتشار اخبار پا فشاري مي كند.

شبكه الجزيره كه هم اكنون با پخش اخبار، گزارشها و ميزگردهاي بسياري از بيندگان عرب را جذب خود كرده است،ياد آور شد : اين شبكه به سياست تحريريه خود براساس درست بودن، برابري ، بي طرفي و احترام گذاشتن به احساسات بيندگان و رعايت حقوق بشر ادامه مي دهد.

رامسفلد وزيردفاع آمريكا با انتقاد ازنحوه پوشش برخي شبكه هاي خبري درمورد حوادث وتحولات خاورميانه، اعلام داشت : شبكه خبري الجزيره به تروريستها كمك مي كند.

او درخلال همايش پيرامون " امنيت " درسنگاپور درپاسخ به سوال يكي از خبرنگاران اظهارداشت: اگرشما درخاورميانه باشيد و اخبارشبكه الجزيره را هرروز پيگيري نماييد حتي اگر آمريكايي هم باشيد اين اعتقاد درشما بوجود مي آيد كه آمريكاييها افراد بدي هستند.

وزير دفاع آمريكا تصريح كرد: كساني كه در تلويزيون هايشان سربريدن افراد را نشان مي دهند درجهان افراد بدي هستند.

به گفته رامسفلد، شبكه هاي تلويزيوني اقدام به پخش تصاويرسربريدنها مي كنند و آن را درسراسرجهان به دفعات مكرر پخش مي كنند اما من معتقدم مسلمانان ميانه روبايد دلهاي مسلمانان را بدست آورند زيرا اين امربراي آمريكايي ها بسيار دشوار خواهد بود.