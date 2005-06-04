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۱۴ خرداد ۱۳۸۴، ۱۹:۵۹

با دفاع از فعاليت حرفه اي عوامل خود در اين شبكه تلويزيوني

الجزيره از اتهامات رامسفلد عليه اين شبكه خبري ابراز تاسف كرد

الجزيره از اتهامات رامسفلد عليه اين شبكه خبري ابراز تاسف كرد

شبكه خبري الجزيره امروز شنبه از اتهامات دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا عليه اين شبكه ابراز تاسف نمود و مجددا از سياست هاي تحريريه خود دفاع كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مسئولان شبكه الجزيره دربيانيه اي اعلام كردند : ما ازاظهارات امروز وزير دفاع آمريكا درمتهم كردن شبكه الجزيره به همكاري با تروريستها شگفت زده شده ايم . 

اين بيانيه مي افزايد: اينكه الجزيره هرروزتصاويرعمليات قتل و سربريدن افراد خارجي را درعراق پخش مي كند اتهامات بي پايه و اساس و عاري ازصحت است .

مسئولان شبكه الجزيره اعلام كردند: اين شبكه همچنان به فعاليت خود بر اساس اصول و قواعد حرفه اي خبر ادامه مي دهد و بر اصل برابري و بي طرفي درانتشار اخبار پا فشاري مي كند.

شبكه الجزيره كه هم اكنون با پخش اخبار، گزارشها و ميزگردهاي بسياري از بيندگان عرب را جذب خود كرده است،ياد آور شد : اين شبكه به سياست تحريريه خود براساس درست بودن، برابري ، بي طرفي و احترام گذاشتن به احساسات بيندگان و رعايت حقوق بشر ادامه مي دهد.

رامسفلد وزيردفاع آمريكا با انتقاد ازنحوه پوشش برخي شبكه هاي خبري درمورد حوادث وتحولات خاورميانه، اعلام داشت : شبكه خبري الجزيره به تروريستها كمك مي كند.

او درخلال همايش پيرامون " امنيت " درسنگاپور درپاسخ به سوال يكي از خبرنگاران اظهارداشت: اگرشما درخاورميانه باشيد و اخبارشبكه الجزيره را هرروز پيگيري نماييد حتي اگر آمريكايي هم باشيد اين اعتقاد درشما بوجود مي آيد كه آمريكاييها افراد بدي هستند.

وزير دفاع آمريكا تصريح كرد: كساني كه در تلويزيون هايشان سربريدن افراد را نشان مي دهند درجهان افراد بدي هستند.

به گفته رامسفلد، شبكه هاي تلويزيوني اقدام به پخش تصاويرسربريدنها مي كنند و آن را درسراسرجهان به دفعات مكرر پخش مي كنند اما من معتقدم مسلمانان ميانه روبايد دلهاي مسلمانان را بدست آورند زيرا اين امربراي آمريكايي ها بسيار دشوار خواهد بود.

کد مطلب 191388

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