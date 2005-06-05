شهر توريستي 10 ميليارد دلاري در عمان احداث مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بحرين تريبون، كار ساخت شهر توريستي عمان، كه 10 ميليارد دلار هزينه خواهد برد، اوايل اين هفته آغاز شد.

بر اساس اين گزارش، اين شهر توريستي ظرفيت پذيرايي از 200 هزار نفر را خواهد داشت و از اين لحاظ، فقط از پروژه آب نماي دوبي كه ظرفيت 500 هزار نفر را دارد كوچكتر خواهد بود.

اين گزارش حاكي است اين شهر توريستي در منطقه اي مشرف به دريا در نزديكي شهر "بركه" احداث خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد اين پروژه كه بزرگترين پروژه توريستي عمان است، طي چندين مرحله اجرا خواهد شد.

در اين گزارش ذكر شده است، كه جزئيات اين شهر 34 كيلومترمربعي به زودي اعلام خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، كنسرسيومي متشكل از چندين شركت عماني و خارجي مسؤوليت اجراي اين پروژه عظيم را به عهده خواهند داشت.

اين گزارش مي افزايد شهر توريستي عمان داراي چندين هتل، مراكز توريستي، تجاري، اقتصادي، آموزشي، بهداشتي، ورزشي، و دريايي خواهد بود.

اين گزارش حاكي است انتظار مي رود اين پروژه، كه از حمايت فراوان دولت عمان برخوردار است، سرمايه گذاريهاي خارجي بسيار فراواني به خود جلب كند.

اين گزارش در پايان مي افزايد شهرهاي آرام، سواحل زيبا و محيط زيباي عمان، در حال تبديل كردن اين كشور به يكي از مهمترين مقاصد توريستهاي كشورهاي مختلف است.