85 درصد مبادلات اينترنتي خاورميانه به امارات تعلق دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خليج نيوز، شركت مالي و اعتباري ويزا اينترنشنال اعلام كرد كه ميزان خريدهاي اينترنتي در خاورميانه در سه ماهه نخست سال جاري با رشد عظيمي روبرو بوده است.

بر اساس اين گزارش كل مبادلات آنلاين صورت گرفته در سه ماهه نخست 2005 در خاورميانه 20 ميليون دلار بوده كه تقريبا رشدي 600 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد.

به گزارش مهر، امارات كماكان پيشتاز كشورهاي خاورميانه در زمينه تجارت الكترونيك است به طوري كه 85 درصد كل مبادلات اينترنتي صورت گرفته در خاورميانه مربوط به تجار مستقر در امارات مي شود.

اين گزارش مي افزايد، تعداد مبادلات اينترنتي در امارات در سه ماهه نخست سال جاري 5 برابر شده است.

بر اساس اين گزارش، تعداد مبادلات آنلاين صورت گرفته در كشورهاي عربستان، كويت، قطر، و بحرين نيز در سه ماهه نخست سال جاري 15 برابر شده است.