شوراي همكاري خليج فارس امضاي قراردهاي اقتصادي دو جانبه با آمريكا را مجاز اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي " سوا"،‌ شيخ محمد صباح السالم الصباح وزير امور خارجه كويت اعلام كرد كه كشورهاي عضو شوراي همكاري تصميم گرفتند آمريكا را از توافقات تجاري گروهي خود كنار گذارند اما اين اجازه را دارند كه هركشورعضو اين شورا بتواند توافقنامه دوجانبه براي مبادلات تجاري آزاد با آمريكا را امضا كند.



شيخ صباح در پايان سميناري درباره توافقات مبادلات آزاد تجاري با آمريكا گفت : كشورهاي عضو شوراي همكاري با تمام كشورها به استثناي آمريكا توافقنامه هاي تجارت گروهي منعقد خواهند كرد.



آمريكا با كشور بحرين توافقامه تجارت آزاد امضا كرده است و در حال حاضر مذاكراتي را نيز با امارات و عمان جهت عقد اين گونه توافقات انجام مي دهد و قصد دارد با قطر و كويت نيز وارد چنين مذاكراتي شود.



شايان ذكر است شوراي همكاري خليج فارس كه از كشورهاي عربستان،‌كويت، بحرين، قطر، امارات و عمان تشكيل شده در نظر دارد تا پايان سال جاري ميلادي با اتحاديه اروپايي نيز توافقنامه ايجاد منطقه آزاد تجاري امضا كند.

گفتني است پيش از اين ، امضاي قرارداد تجارت آزاد ميان آمريكا و بحرين به اعتراض گسترده عربستان منتهي شد . اين اعتراضات پس از سفر امير عبدالله به واشنگتن و پس از آن برگزاري اجلاس مشورتي سران شوراي همكاري در رياض به تغيير رويه اين شورا مبني بر مستثني كردن آمريكا از قراردهاي اقتصادي امضا شده منتهي گرديد .