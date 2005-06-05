اعلام حمايت كانون هوادارن باشگاه استقلال از هاشمي رفسنجاني

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين بيانيه آمده است:" با بررسي هاي صورت گرفته دربرنامه هاي كانديداهاي حاضر در انتخابات رياست جمهوري و بررسي تمامي جهات، ضمن احترام به تمامي كانديداهاي حاضردراين دوره برنامه هاي آيت الله هاشمي رفسنجاني مناسب ترين برنامه تشخيص داده شد وبه همين خاطر اين كانون حمايت قاطع خود را ازايشان اعلام ميدارد."

دربخش ديگري از اين بيانيه آمده است:" ‌ازعموم هواداران تيم فوتبال استقلال تهران دعوت مي شود پيرو منويات مقام معظم رهبري درجهت حضورحداكثري مردم عزيزدرانتخابات رياست جمهوري دراين عرصه حضورپيدا كرده وبا درايت وهوشياري نسبت به انتخاب فرد اصلح اقدام نمايند."