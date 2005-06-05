مقابل بحرين با تمام توان به ميدان مي رويم

جوادنكونام هافبك جوان تيم ملي فوتبال كشورمان پس ازبازي مقابل كره شمالي با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" گفت: كره شمالي با بازي تدافعي خود موجب شد تا نتوانيم آنگونه كه بايد وشايد توانايي خود رابه نمايش بگذاريم، با اين حال براي ما كسب سه امتياز اين مسابقه مهم بود كه به آن دست پيدا كرديم.

نكونام خاطرنشان كرد: ‌اين تيم تنها براي مساوي به زمين آمده بود، با اين حال موقعيتهاي خوبي براي من وسايرين بوجود آمد، اما متاسفانه بخاطرتعدد مردان دفاعي اين تيم نتوانستيم تعداد گلهاي خود را افزايش دهيم.



هافبك ملي پوش پاس تهران درخصوص بازي روزچهارشنبه مقابل بحرين يادآورشد:‌ بحرين تيمي است كه همواره براي ما مشكل سازبوده، اما اينبارتمام توان وتلاش ما براي شكست اين حريف تدارك ديده شده واميدوارم بتوانيم با ارايه فوتبالي برتر اين تيم را شكست داده وبه آرزوي تمام ملت ايران جامعه عمل بپوشانيم.