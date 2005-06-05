به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، فرمانده نيروهاي واكنش سريع موسوم به عقرب امروز از يك سوء قصد در شهر حله جان سالم به در برد.



سوء قصد به جان وي به اين صورت بود كه مردان مسلح اقدام به انفجار بمب در مسير عبور يك خودروي حامل وي با هدف ترور وي در اتوباني در منطقه لطيفيه واقع در مثلث مرگ در 40 كيلومتري بغداد كردند .



علي الشمري يكي از افسران پليس استان بابل گفت : اين انفجار خودروي حامل سرهنگ "سلام طراد المعموري " فرمانده نيروهاي واكنش سريع" عقرب" را هدف قرار داد و متعاقب آن مردان مسلح با سلاح هاي سبك و نيمه سنگين به گشتي نيروهاي عقرب حمله ور شدند كه در اين درگيري سه مرد مسلح كشته شدند و 6تن ديگر بازداشت شدند و دو خودروي وابسته به مردان مسلح توقيف شد .

به گفته وي در اين درگيري دو تن از نيروهاي واكنش سريع زخمي شدند.



از سوي ديگر يك بمب در مسير عبور يك ميني بوس كه نظاميان عراقي را حمل مي كرد، دربزرگراهي ميان استان المحاويل و منطقه اسكندريه در 50 كيلومتري بغداد منفجر شد.



به گفته كاظم الحيدري از پليس بابل اين انفجار ميني بوس حامل نظامياني از تيپ حفاظت از منطقه الخضراء بغداد را هدف قرار داده است كه در حال بازگشت از بغدادبه حله هدف قرار رفتند.



در اين حمله ده نظامي عراقي زخمي شدند كه به بيمارستان حله منتقل شدند كه حال دو تن از آنها بسيار وخيم است.



خبر ديگر اينكه مردان مسلح امروز يك پيمانكار مصري را در غرب بغداد به قتل رساندند.



به گفته يك منبع در وزارت كشور عراق،‌مردان مسلح ناشناس به سوي خودروي احمد كمال پيمانكار مصري در منطقه العامريه بغداد آتش گشودندو وي را به قتل رساندند.



يك منبع در ارتش عراق نيز اعلام كرد يك نظامي عراقي صبح امروز در حمله يك فرد انتحاري در شمال بغداد كشته شد اين فرد انتحاري با استفاده از موتورسيكلت خود را در ميان يك گشتي ارتش عراق منفجر كرد.



همچنين در جريان درگيري نيروهاي پليس با مردان مسلح در همين منطقه سه غير نظامي عراقي كشته شدند.



خبر ديگر اينكه ارتش آمريكا از كشف انبارهاي سلاح در استان الانبار عراق خبر داد.



به گفته منابع ارتش آمريكا، نيروهاي عراقي و آمريكايي موفق شدند اين انبارها را كه در قالب شبكه مستحكم زير زمين به طول 275 متر و عرض 170 متر حفر شده بود در شمال شهر الكرمه در 60 كيلومتري بغداد كشف و ضبط كنند.



دراين انبارها تعدادي اسلحه تيربار، گلوله هاي خمپاره و موشك و يونيفورم سياه و عينك هاي ديد در شب و تلفن هاي همراه و تعدادي قطب نما كشف و ضبط شده است.