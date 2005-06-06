انتشار ويژه نامه اي درباره اسلام توسط محافل صهيونيستي درآمريكا

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي يو اس نيوز، اين روزنامه با انتشار آگهي اين نشريه بر روي سايت خود از علاقمندان درخواست كرده است تا با خواندن اين مطلب به اسرار و رموز اسلام پي برند.

در ابتداي مطلب ، ابتدا اسلام را جوانترين دين بزرگ در دنيا معرفي كرده كه بيش از 2/1 ميليارد پيرو در سراسر جهان دارد و از آموزه هاي قرآن پيروي مي كنند .

اين روزنامه در ادامه آگهي آورده است كه يو اس نيوز و ورد ريپورت، نگاهي عميق به اسرار و رموز اسلام داشته است .

اسرار و رموز دين ( باورها و اعتقادات مسلمانان چيست؟حقايق و اسطوره ها) ، كتاب مقدس ( كساني كه براي اولين بار قرآن را مي خوانند ممكن است آنچه را كه مي فهمند آنها را شگفت زده كند) ، امپراتوري قدرتمند( براي پنج كشور، مسلمانان بر جهان مسلط شده اند) ، چهره بيروني اسلام ( چهره اسلام از مي سي سي پي تا سانتا فه) ، اولين جنگ مقدس ( حقيقت درباره حماسه برخورد شرق و غرب ) از جمله موضوعات اين ويژه نامه اعلام شده است .

گرچه از متن اين مطالب اطلاع دقيقي در دست نيست ، اما با عنايت به رويكرد اين روزنامه صهيونيستي كه خط مشي ضد عربي و اسلامي را سرلوحه خود قرار داده است و از سوي عناصر افراطي از جمله"مورتيمور زوكرمن" صهيونيست اداره مي شود بنظر مي رسد اين مسأله نيز توطئه ديگري براي تخريب چهره اسلام باشد.