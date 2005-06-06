توكيو در معرض جنگ دنياها



استيون اسپيلبرگ

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، سخنگوي اين كارگردان اعلام كرد كه به سبب تدابير امنيتي كه ازسوي اين كارگردان و سايرعوامل فيلم انديشيده شده است ، مراسم اكران ويِژه اين اثر در ويرجين روپنگي توكيو برگزارمي شود. اين درحاليست كه درابتدا گفته مي شد كه به سبب مسائل امنيتي اين مراسم درروز سيزده جولاي برگزارنمي شود.

مديران شركت فيلمسازي با رد خبر مذكور اعلام كردند كه اكران ويژه فيلم " جنگ دنياها " با حضور7 هزار مخاطب ژاپني برگزارمي شود. اين فيلم كه بر اساس كتاب كلاسيك " ولز" ساخته شده در روز 29 جولاي به صورت جهاني در سراسر دنيا اكران مي شود. اما از آنجاييكه عوامل فيلم بيمناك بودند كه ژاپن نتواند امنيت هنرپيشگان و سايرعوامل را تامين كند، برگزاري اين مراسم درپرده اي از ابهام فرو رفت .

شنيده ها حاكي ازاين است كه " تام كروز" براي ايفاي نقش دراين اثر دركنار دريافت دستمزد متعارف ، تقاضاي دريافت ده درصد ازفروش فيلم و نسخه هاي دي وي دي را كرده كه به اين ترتيب دستمزدش به سقف 360 ميليون دلارمي رسد.

شركت فيلمسازي پارامونت چندي پيش اعلام كرد كه تمايل دارد نام فيلم را از" جنگ د نياها " به " خارج ازشب " تغيير دهد، اين درحاليست كه بسياري ازكارشناسان اعتقاد دارند تغييرنام ، موجبات نارضايتي دوستداران كتاب " ولز" را فراهم مي كند.

نگارش فيلمنامه اين اثر برعهده " ديويد كيوپ " بود كه تا كنون فيلمنامه هاي مطرحي همچون "پارك ژوراسيك" و "مرد عنكبوتي" را ارائه داده است.

فيلمبرداري " جنگ دنياها " ازماه نوامبرآغازشد. اين اثر شاهد همكاري هنرپيشگاني چون " تام كروز " و" داكوتا فنينگ " بود.

