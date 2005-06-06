به گزارش خبرنگار" مهر" درحال حاضرمحمد ابراهيم مربي قديمي فوتبال كويت رهبري اين تيم را برعهده دارد. اوروز چهارشنبه دربازي خانگي كويت مقابل كره جنوبي برروي نيمكت مربيگري خواهد نشست. پاوكويچ پس ازاينكه محمد ابراهيم در رقابت هاي جام خليج نتايج ضعيفي گرفت جانشين اوشد وكمك كرد تا اين تيم دررقابت تنگاتنگ با چين به مسابقات مقدماتي جام جهاني راه پيدا كند.
پس ازشكست حقارت بارمقابل تيم ملي عربستان؛
سرمربي تيم ملي فوتبال كويت ازكار بركنارشد
اتحاديه فوتبال كويت پس ازاينكه تيم ملي اين كشور درچارچوب رقابت هاي مقدماتي جام جهاني باحساب سه بر صفر مقابل عربستان سعودي تن به شكست داد ، اسلوبودان پاوكويچ را از سمت سرمربيگري اين تيم بركنار كرد.
کد مطلب 191739
نظر شما