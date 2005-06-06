سرمربي تيم ملي فوتبال كويت ازكار بركنارشد

اتحاديه فوتبال كويت پس ازاينكه تيم ملي اين كشور درچارچوب رقابت هاي مقدماتي جام جهاني باحساب سه بر صفر مقابل عربستان سعودي تن به شكست داد ، اسلوبودان پاوكويچ را از سمت سرمربيگري اين تيم بركنار كرد.