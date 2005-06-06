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۱۶ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۴۰

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي :

تمام هزينه هاي دريافتي از دانشجويان دانشگاه آزاد، صرف امور دانشگاهي مي شود // 50 درصد دانشجويان كشور در دانشگاه آزاد پذيرش شده اند

تمام هزينه هاي دريافتي از دانشجويان دانشگاه آزاد، صرف امور دانشگاهي مي شود // 50 درصد دانشجويان كشور در دانشگاه آزاد پذيرش شده اند

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در مراسم افتتاح پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد رودهن گفت : راه دانشگاه آزاد يك راه تكاملي است و ما اميدواريم در دهه هاي آينده و در پايان برنامه چهارم توسعه دانشگاه آزاد بتواند علاوه بر رشد كمي به رشد كيفي مناسبي در سطح ايران و جهان دست پيدا كند.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر جاسبي افزود : دانشگاه آزاد امروز راه هاي سخت و پر پيچ و خم را پشت سر گذاشته و ديگر هيچ كس در رابطه با مدرك و ماهيت دانشگاه آزاد صحبت نمي كند.

وي تصريح كرد : امروز بيش از يك ميليون و 700 هزار نفر از دانشگاه آزاد فارغ التحصيل شده اند و بيش از يك ميليون و 100 هزار نفر كه 50 درصد از دانشجويان كل كشور را تشكيل مي دهند در 309 واحد دانشگاهي اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي افزود : دانشگاه آزاد يك دانشگاه غيردولتي اما متعلق به عموم مردم است و هيچ كس در اين دانشگاه سهمي ندارد و تمام هزينه هايي كه اين دانشگاه از دانشجويان مي گيرد، صرف نيازهاي خود دانشگاه مي شود.

جاسبي يادآور شد : سال به سال شاخص هاي كيفي دانشگاه، هيئت علمي، سرانه ساختمان و پروژه هاي تحقيقاتي بهبود پيدا مي كند كه اين مسئله باعث بهبود كيفي دانشگاه نيز خواهد شد.

وي افزود : دانشگاه آزاد هنوز از نظر كيفيت بايد مسير طولاني را طي كند و در اين مسير بايد امكانات تحقيقاتي و هيئت علمي خود را افزايش دهند.

جاسبي خاطرنشان كرد : وقتي واحد رودهن تاسيس شد تنها يك ساختمان اهدايي در مركز شهر در اختيار دانشگاه بود اما امروز اين دانشگاه با داشتن 70 هزار هكتار زمين و 16 هزار دانشجو يكي از بزرگترين دانشگاه هاي ايران است. اگر چه اين دانشگاه به تدريج تكامل بسيار خوبي پيدا كرده است ما انتظار بيشتري براي رشد كمي و كيفي اين دانشگاه داريم و اميدواريم تحصيلات تكميلي نيز در اين دانشگاه رشد پيدا كند.

وي در پايان به شركت آگاهانه دانشجويان در انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد.

کد مطلب 191781

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