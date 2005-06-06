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۱۶ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۵۴

طي 24 ساعت آينده

آسمان اغلب نقاط كشور نيمه ابري است

آسمان اغلب نقاط كشور طي 24 ساعت آينده نيمه ابري همراه با رعد و برق پيش بيني مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان هواشناسي كشور هواي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، كردستان ، زنجان ، قزوين، تهران ، سمنان ، خراسان شمالي و رضوي قسمتي ابري در بعضي مناطق ابري همراه با وزش باد ، رگبار و رعد و برق پراكنده خواهد بود.

همچنين هواي استان هاي قم ، مركزي ، يزد ،همدان و خراسان جنوبي  صاف تا قسمتي ابري در بعضي نقاط نيمه ابري همراه با وزش باد و هواي استان هاي ساحلي  درياي خزر و اردبيل نيمه ابري در بعضي ساعات ابري همراه با بارندگي و مه آلود پيش بيني مي شود.

هواي استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط با افزايش ابر، وزش باد و گرد و خاك و هواي استان هرمزگان ، جزاير تنب بزرگ و كوچك ، ابوموسي ، قشم ، كيش و سيري صاف تا كمي ابري و در نواحي ساحلي با غبار و يا مه رقيق صبحگاهي خواهد بود .

شايان ذكراست بيشينه دماي امروز تهران به 33 درجه سلسيوس مي رسد .

کد مطلب 191794

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