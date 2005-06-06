برلينرسايتونگ :‌ اتحاديه اروپايي اكنون نيازمند همسويي بيشتر است

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني ، مخالفت مردم فرانسه وهلند با اجراي قانون اساسي واحد اروپايي هم اكنون به معضلي بزرگ براي اتحاديه اروپايي تبديل شده است .

برلينرسايتونگ افزود : اتحاديه اروپايي درحال حاضرازشدت عصبانيت دچارسردرگمي شده است .

"گرهارد شرودر" صدراعظم آلمان و" ژاك شيراك" رئيس جمهوري فرانسه در ديدار روز گذشته خود در برلين با بررسي وضعيت اخير حاكم بر اتحاديه اروپايي خواستار تداوم روند تصويب قانون اساسي واحد شدند .

به نوشته اين روزنامه آلماني شرايط بگونه اي رقم خورده كه انگارتحقق اروپايي واحد دور ازدسترس است . اتحاديه اروپايي زماني مي تواند از قدرت و توان خاص خود برخوردار باشد كه تمامي قراردادها و پيمانهاي تهيه و تدوين شده در ميان تمامي 25 عضو اين اتحاديه به اجرا در آيد .

برلينرسايتونگ با طرح اين سوال كه درحال حاضر اتحاديه اروپايي نيازمند چه چيزي است؛ نوشت :به نظرمي رسد اتحاديه اروپايي در وضعيت كنوني بيش از هر چيز ديگر به همسويي ميان دولتها و كشورهاي عضو خود نيازمند است .

بي شك اين اتحاديه براي تحقق اهداف در نظرگرفته شده خود بايد با توافقاتي دسته جمعي پيش رود .