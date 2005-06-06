آثاري از همايون خرم و عبدالحسين مختاباد منتشر مي شود

به گزارش گروه موسيقي"مهر" به نقل از روابط عمومي مركز موسيقي و سرود صدا و سيما، دو اثر موسيقايي با ساختار اركسترال، پاپ و سنتي توليد شد. اين آثار بر اساس اشعاري از معيني كرمانشاهي، مولانا، حافظ، محدثي خراساني و... ساخته شده اند.

اين آثار با عناويني چون " بوي بهار"،" نيازي"،" از خانه تا ميخانه" و " سپيد و سياه" با صداي " عبدالحسين مختاباد" و آهنگسازي بهزاد خدا رحمي،" دمساز ساخته همايون خرم و خوانندگي رسول اكبريان، " سرزمين عشق ايران"، با صداي حميد فرزانه،" صورتگر نقاش" با صداي " داوود بختياري"،" شهر آشنايي" با صداي " محمد و علي سعيدي"،" جدالحسين"، با صداي " پيام عزيزي" و " گيسوي آفتاب" با صداي احمد نايبي هستند.