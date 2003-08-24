در چهارمين روز از هفته مساجد ساخت سه مسجد در تهران آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، به نقل از روابط عمومي مركز رسيدگي به امور مساجد ، امروز يكشنبه ، 2 شهريور ماه ، چهارمين روز از هفته جهاني مساجد است كه بنا بر برنامه پيش بيني شده ، در اين روز ائمه جماعات شاخص و برگزيده مراكز استانهاي سراسر كشور ، به همراه نماينده مقام معظم رهبري در آن استان ، براي ديدار و تبادل نظر با مقامات استانداري جلسات و نشست هاي متعددي خواهند داشت .

بر اساس اين گزارش ، در تهران ، علاوه بر ملاقاتهاي ائمه جماعات مساجد ومسئولان دولتي ، چند مسجد ، از جمله مسجد" ولي عصر" (عج) در چهار راه وليعصر ، پائين تر از پارك دانشجو با مساعدت مقام معظم رهبري ، مسجد" امام حسن مجتبي" (ع) دربلوار بعثت ، كيان شهر ، خيابان امام رضا ، كوي آزادي از طريق كمك هاي مردمي و همچنين مسجد "حضرت نرجس" در بلوار كريم خان زند ، نبش استاد نجات اللهي با كمك هاي شهرداري و مردم ، كلنگ زني شده و مراحل ساخت آنها آغاز مي شود .