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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۰:۲۳

بر آستان جانان(30)

در چهارمين روز از هفته مساجد ساخت سه مسجد در تهران آغاز مي شود

در چهارمين روز از هفته مساجد ساخت سه مسجد در تهران آغاز مي شود

همزمان با چهارمين روز هفته جهاني مسجد ، كه روز "مسجد ، پايگاه تعامل دين ودولت " نام گرفته است ، ساخت 3 مسجد آغاز مي شود .

 

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، به نقل از روابط عمومي مركز رسيدگي به امور مساجد ، امروز يكشنبه ، 2 شهريور ماه ، چهارمين روز از هفته جهاني مساجد است كه بنا بر برنامه پيش بيني شده ،  در اين روز ائمه جماعات شاخص و برگزيده  مراكز استانهاي سراسر كشور ، به همراه نماينده مقام معظم رهبري در آن استان ، براي ديدار و تبادل نظر با مقامات استانداري جلسات و نشست هاي متعددي خواهند داشت .
بر اساس اين گزارش ، در تهران ، علاوه بر ملاقاتهاي ائمه جماعات مساجد ومسئولان دولتي ، چند مسجد ، از جمله مسجد" ولي عصر" (عج) در چهار راه وليعصر ، پائين تر از پارك دانشجو  با مساعدت مقام معظم رهبري ،  مسجد" امام حسن مجتبي" (ع) دربلوار بعثت ، كيان شهر ، خيابان امام   رضا ، كوي آزادي  از طريق كمك هاي مردمي و همچنين مسجد "حضرت نرجس" در بلوار كريم خان زند ، نبش استاد نجات اللهي  با كمك هاي شهرداري و مردم ،  كلنگ زني شده و مراحل ساخت آنها آغاز مي شود .

کد مطلب 19189

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