فعاليت مراكز علمي و تحقيقاتي مجلس شوراي اسلامي و پارلمان اروپا بررسي شد

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ديدار با خانم "لي لي گروبر" عضو ايتاليايي پارلمان اروپا ضمن تشريح مردم سالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران، به تبيين نقش مجلس شوراي اسلامي و مركز پژوهشهاي مجلس در فرآيند تصميم‌ سازي پرداخت و آمادگي اين مركز را براي همكاري با مراكز علمي - تحقيقاتي مشابه اعلام كرد.

دراين ديدار طرفين با تشريح ساز وكار، جايگاه و نقش مجلس شوراي اسلامي وپارلمان اروپا، درمورد مراكز علمي و تحقيقاتي وابسته اين دو نهاد بحث و تبادل نظر كردند.

خانم بروگر نيز هدف از سفر خود را شناخت و درك بيشتر از نظام سياسي و اجتماعي ايران اعلام كرد.

وي از جمهوري اسلامي ايران به عنوان "كشوري غني، مهم وتاثيرگذاردرمنطقه" ياد كرد وخواستارهمكاري بيشترمراكزعلمي - تحقيقاتي ايران واروپا شد.