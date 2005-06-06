نخست وزير كويت : همواره به داشتن روابط حسنه با ايران چشم دوخته ايم

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري كويت، شيخ صباح الاحمد با استقبال از سفر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران به كويت گفت : ما به طور مستمر به برقراري روابط حسنه و منحصر به فرد با جمهوري اسلامي ايران و هر كشوري از كشورهاي همسايه چشم دوخته ايم .

وي افزود: ما تمايل داريم كه روابط حسنه و خوبي با همه همسايگان از جمله جمهوري اسلامي ايران داشته باشيم.



شايان ذكر است حسن روحاني روز گذشته براي بحث وتبادل نظر با مقامات كويتي وارد اين كشورشد و مورد استقبال مسئول امنيت ملي اين كشور قرار گرفت.



گفتني است اظهارات ضد ايراني سفير آمريكا در كويت با واكنش تند رئيس مجلس اين كشور روبرو شد تا جائي كه جاسم الخرافي خواستار آن شد كه سفراي خارجي در امور مربوط به حاكميت ملي كويت دخالت نكنند.



وي همچنين از وزارت دفاع كويت به خاطر دعوت از سفير آمريكا جهت انجام سخنراني انتقاد كرد.



ريچارد لوبارون سفير آمريكا در كويت در جريان سخنراني هفته گذشته خود در يك مركز نظامي در اين كشور ، جمهوري اسلامي ايران را به حمايت از تروريسم و تلاش براي توليد سلاح هسته اي متهم كرده بود.

وي ازكشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس خواسته بود دربرابر برنامه هسته اي ايران موضعي سخت اتخاذ كنند و اجازه ندهند ايران به فناوري هسته اي دست پيدا كند.وي ايران را به دليل ادامه برنامه هسته اي اش تهديد جدي براي همسايگانش از جمله كويت تلقي كرده بود.