اجلاس كشور هاي توسعه يافته جنوب آفريقا برگزار مي شود

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه خبري سي ان ان ، در اين اجلاس كشور هاي عضو سادك پيمان دفاع دو جانبه را امضاء خواهند كرد كه بر اساس آن كشورهاي عضو متعهد خواهند شد كه در قبال تهديدات احتمالي به يكديگر كمك كنند .

بنابر اين گزارش عزيز پاها معاون وزير امور خارجه تانزانيا در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد كه امضاي اين پيمان به منظور اجبار كشورها براي شركت در جنگ نخواهد بود بلكه طبق اين پيمان همه كشورهاي عضو مشتركا از كشوري كه مورد حمله دشمن واقع شده ، دفاع خواهند كرد .