چهره هاي برتر مسابقه داستان كوتاه با موضوع انقلاب اسلامي شناخته شدند

به گزارش مهر، در اين مسابقه كه با انتشار فرا خوان زير نويس و تيزر تلويزيوني ، پوستر و ساير موارد اطلاع رساني به اطلاع عموم رسيده است ، بالغ بر پانصد اثراز اقصي نقاط كشور به دبير خانه مسابقه ارسال شد و هيات داوران در نخستين مرحله از انتخاب آثار ، يكصد و هفتاد اثر را انتخاب و به جريان داوري سپرد .

اين گزارش حاكي است روند داوري آثار رسيده برموضوعاتي چون : برخورداري اثرارسالي ازساختارقابل قبول داستان ميني مال ( داستان كوتاه كوتاه ) ، برخورداري اثر از درونمايه موضوعي مرتبط با مسابقه ، عينيت داشتن ويژگي هاي خلاقه داستان نويسي درجمع بندي فضاي داستاني و بكر بودن موضوع و روايت داستان انقلاب ازنگاه نسل نوتاكيد داشته است و مجموعه اين عوامل روند كلي داوري را مشخص مي كرد .



داستانهاي برگزيده به اين شرح است :



مقام نخست: داستان عمامه پربركت از خانم فاطمه اكبري پوياني از تهران

مقام دوم : داستان از كنار طوفان از آقاي محمد رضا مشرف جوادي از تهران

مقام سوم : داستان پيرمرد از سعيد تغابني از رشد

لازم به ذكر است پس از بررسي هاي به عمل آمده به نفرات چهارم تا دوازدهم نيز جوايزي به رسم ياد بود اهدا مي شود . اين نفرات به ترتيب حروف الفبا و بدون در نظر گرفتن رتبه عبارتند از : مريم السادات ابراهيم آبادي از تهران ، شيما خاتمي از تهران ، زهرا درويش از تهران ، مريم السادات ذكريايي از تهران ، حميد رضا عليپور از مشهد ، محمد قادر پور از استان فارس ، آذر قاسمي از تهران ، الهام مجيري از تهران و مرتضي هدايتي از تهران.