رشته " اقتصاد انرژي " در دانشگاه صنعت نفت داير خواهد شد

د كترابوالقاسم امام زاده، معاون پژوهشي دانشگاه صنعت نفت به خبر نگار دانشگاهي " مهر " گفت : رشته جد يد" اقتصاد انرژي " كه عمد تا در زمينه مسائل نفتي است ، از سال آينده در دانشگاه صنعت نفت و در تهران دا ير خواهد شد .

رئيس دانشكده تحصيلا ت تكميلي و مد يريت دانشگاه صنعت نفت افزود : مجوز د وره كارشناسي ارشد رشته اقتصاد انرژي با همكاري موسسه مطالعات انرژي و انيستيتونفت فرانسه به تصويب رسيده است كه اكنون در مراحل اجرايي قرار دارد.

وي ادامه داد : دانشگاه صنعت نفت در سال 1383 مباد رت به پذ يرش دانشجو در رشته " اقتصاد انرژي " خواهد كرد.

همچنين د كتر امام زاده در زمينه اولويت هاي پژوهشي وزارت نفت گفت : در حال حاضر از اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نفت كه به دانشگاه صنعت نفت ارجاع داده مي شود مطالعه بر روي مخازن نفت است كه از اهميت بيشتري نسبت به ساير پروژهاي ديگر برخوردار است .

وي اشاره كرد : نتيجه پروژه هاي مخازن مي تواند در تصميم گيري بهتر در مورد بهره برداري از مخازن نفت ، بهينه سازي و همچنين افزايش بهره برداري ازچاه ها و مياد ين نفتي مورد استفاده قرار گيرد .

وي تاكيد كرد: بيشتر پروژه هايي كه دانشگاه صنعت نفت بر روي آن كار مي كند در واقع به اولويت هاي صنعت نفت مربوط مي شود كه از طريق وزارت نفت سالي 2 بار به دانشگاه ارجاع داده مي شود .

معاون پژوهشي دانشگاه صنعت نفت گفت : وزارت نفت مسائل و معضلا ت صنعت نفت كشور را به دانشگاه صنعت نفت ارسال مي كند كه دانشگاه نيز از طريق كار بر روي پايان نامه هاي دانشجويان راه حلي را براي بر طرف نمودن معضلات صنعت نفت ارائه مي دهد .