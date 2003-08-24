بوش و شرودر براي ديدار با يكديگر ابراز تمايل كرده اند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، پيتر اشتروك وزير دفاع آلمان اعلام كرد احتمال ديدارگرهارد شرودر صدراعظم آلمان و جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در سفر آتي شرودر در ماه سپتامبر به آمريكا به منظور شركت درنشست عمومي سازمان ملل بسيارزياد است .

اشتروك در گفتگو با نشريه" ولت ام زونتاگ " همچنين با اشاره به تمايل دو دولت مبني بر بهبود روابط دوجانبه اظهارداشت : براساس شواهد موجود شرودر و بوش هر دو براي اين ديدار ابراز تمايل كرده اند .

صدراعظم آلمان روز جمعه در برلين دراين خصوص اظهار داشت : هنوز نمي توانم درباره ديدار با بوش به طور قطعي اظهارنظر كنم .

شرودر قرار است از 22 تا 24 سپتامبر به نيويورك سفر كند . روابط شرودر- بوش با مخالفت آلمان با جنگ عراق به سردي گرائيد .



