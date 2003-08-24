رئيس مجلس شوراي اسلامي از رسانه ها خواست دستاوردهاي دولت را صادقانه منعكس كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، آقاي كروبي با گراميداشت ياد و خاطره شهداي دولت به ويژه شهيدان رجايي و باهنر، از رسانه ها خواست موفقيت ها و دستاوردهاي دولت را منعكس كنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از انعكاس خدمات دولت در سالهاي اخير گفت: متاسفانه بخشي از رسانه ها در انعكاس خدمات و كاركردهاي اجرايي دولت كوتاهي مي كنند. وي افزود: بايد اين خدمات و زحمات بايد منعكس شود تا هم خدمتگزاران تشويق گردند و هم مردم اميدوار شوند. آقاي كروبي اعلام كرد: دهه فجر امسال چند هزار پروژه عمراني و اقتصادي و فرهنگي افتتاح مي شود.

وي با اشاره به اينكه برخي تنگناها ، كمبودها و كاستي ها در كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: دولت آقاي خاتمي علاوه بر تاكيد بر توسعه سياسي و مردم سالاري و جامعه مدني و آزاد انديشي، در مسايل اقتصادي فعاليتهاي ارزشمندي انجام داده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين از نمايندگان مجلس، ائمه جمعه و خطبا خواست ، در هفته دولت در نطق ها و سخنان خود براي اميد دادن به مردم، تلاشها و موفقيتهاي دولت را منعكس كنند.

وي با اشاره به نامگذاري امسال به نام خدمت رساني، از مسئولين خواست با وحدت و همدلي به فكر حل مشكلات و خدمت به مردم باشند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش فرا رسيدن اول شهريور، روز پزشك را گرامي داشت و خواستار توجه دولت و مسئولان براي رفع مشكلات و تنگناهاي اين قشر پر تلاش جامعه شد.