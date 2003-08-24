به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، آقاي كروبي با گراميداشت ياد و خاطره شهداي دولت به ويژه شهيدان رجايي و باهنر، از رسانه ها خواست موفقيت ها و دستاوردهاي دولت را منعكس كنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از انعكاس خدمات دولت در سالهاي اخير گفت: متاسفانه بخشي از رسانه ها در انعكاس خدمات و كاركردهاي اجرايي دولت كوتاهي مي كنند. وي افزود: بايد اين خدمات و زحمات بايد منعكس شود تا هم خدمتگزاران تشويق گردند و هم مردم اميدوار شوند. آقاي كروبي اعلام كرد: دهه فجر امسال چند هزار پروژه عمراني و اقتصادي و فرهنگي افتتاح مي شود.
وي با اشاره به اينكه برخي تنگناها ، كمبودها و كاستي ها در كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: دولت آقاي خاتمي علاوه بر تاكيد بر توسعه سياسي و مردم سالاري و جامعه مدني و آزاد انديشي، در مسايل اقتصادي فعاليتهاي ارزشمندي انجام داده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين از نمايندگان مجلس، ائمه جمعه و خطبا خواست ، در هفته دولت در نطق ها و سخنان خود براي اميد دادن به مردم، تلاشها و موفقيتهاي دولت را منعكس كنند.
وي با اشاره به نامگذاري امسال به نام خدمت رساني، از مسئولين خواست با وحدت و همدلي به فكر حل مشكلات و خدمت به مردم باشند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش فرا رسيدن اول شهريور، روز پزشك را گرامي داشت و خواستار توجه دولت و مسئولان براي رفع مشكلات و تنگناهاي اين قشر پر تلاش جامعه شد.
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي:
رئيس مجلس شوراي اسلامي از رسانه ها خواست دستاوردهاي دولت را صادقانه منعكس كنند
رئيس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني امروز مجلس با اشاره به فرا رسيدن هفته دولت، از رسانه ها خواست دستاوردهاي دولت آقاي خاتمي را صادقانه منعكس كنند
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، آقاي كروبي با گراميداشت ياد و خاطره شهداي دولت به ويژه شهيدان رجايي و باهنر، از رسانه ها خواست موفقيت ها و دستاوردهاي دولت را منعكس كنند.
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